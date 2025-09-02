Заложен шестой патрульный корабль класса "Арафура" для ВМС Австралии

ЦАМТО, 1 сентября. На верфи в Хендерсоне (Западная Австралия) 29 августа состоялась церемонии закладки киля патрульного корабля океанской зоны OPV (Offshore Patrol Vessel) класса "Арафура".

Как сообщило Минобороны Австралии, "Карпентария" является шестым кораблем класса "Арафура", строительство которых ведется для ВМС Австралии на предприятии в Хендерсоне.

Как сообщал ЦАМТО, 31 января 2018 года по итогам проведенного тендера Минобороны Австралии подписало с компанией Luerssen Australia контракт на строительство в рамках проекта SEA-1180 Phase-1 12 патрульных кораблей океанской зоны (OPV). Стоимость заказа оценивалась в 3,6 млрд. австр. долл.

Первые два корабля серии были построены компаниями Luerssen Australia и ASC на предприятии Osborne Naval Shipyard в Аделаиде. Предполагалось, что оставшиеся десять кораблей будут построены в Хендерсоне (Западная Австралия) совместным предприятием Australian Maritime Shipbuilding & Export Group (AMSEG), сформированным Luerssen Australia и национальной компанией Civmec.

Резка стали для первого из 12 кораблей, "Арафура", началась на предприятии Osborne Naval Shipyard в ноябре 2018 года. Он был спущен на воду в декабре 2021 года. Поставка корабля ВМС Австралии первоначально была запланирована на 2023 год, однако программа столкнулась с рядом проблем и отстала от графика. Передача "Арафура" ВМС Австралии состоялась только в январе 2025 года. В ответ на задержки правительство Австралии провело ревизию программы и в феврале 2024 года объявило, что сократит контракт с 12 до 6 патрульных кораблей.

Киль второго корабля, "Эйр" (Eyre), был заложен 9 апреля 2020 года. Его поставка будет выполнена до конца 2025 года.

Длина корабля класса "Арафура" составляет 80 м, ширина – 13 м, стандартное водоизмещение – 1640 т, осадка – 4 м. Корабль оснащен двумя дизельными двигателями общей мощностью 8500 кВт, развивает максимальную скорость до 20 узлов, дальность хода – 4000 морских миль на скорости 12 узлов.

В состав вооружения входят 40-мм АУ и два 12,7-мм пулемета. Корабль оснащен РЛС Scanter 6002 компании Terma, ЭО системой управления огнем EOS 500, АСБУ 9LV компании Saab Australia, современной системой управления и связи. Предусмотрена возможность размещения двух катеров длиной 8,5 м, одного длиной 10,5 м финской компании Boomeranger Boats и беспилотных летательных аппаратов. На борту корабля могут быть размещены до 60 человек, включая экипаж из 40 человек.

Новые корабли предназначены для замены флота патрульных катеров класса "Армидейл" и "Кейп", минных тральщиков класса "Хуон" и исследовательских судов класса "Леувин" и "Палума". Корабли класса "Арафура" будут применяться для патрулирования и обеспечения безопасности морских границ Австралии, поддержки гуманитарных операций, операций по ликвидации последствий стихийных бедствий.