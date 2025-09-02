В Технополисе "ЭРА" обсудили вопросы совершенствования систем технического зрения образцов ВВСТ для ВС РФ

ЦАМТО, 1 сентября. В Военном инновационном технополисе "Эра" прошла стратегическая сессия по вопросам совершенствования систем технического зрения образцов ВВСТ для ВС РФ под руководством первого зампреда правительства Дениса Мантурова.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Анатолий Концевой, представители центральных органов военного управления Минобороны России, Минпромторга России, коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, предприятий оборонно-промышленного комплекса и инновационных фондов развития.

Участники сессии рассмотрели вопросы и требования к системам технического зрения наземных образцов вооружения и робототехнических комплексов, беспилотных летательных аппаратов, авиационных и космических систем и комплексов для решения задач разведки, наведения и поражения целей с учетом опыта проведения специальной военной операции.

"Российские предприятия имеют определенные наработки в области технического зрения. В своей основе они базируются на оптических, оптико-электронных и радиолокационных технологиях. Системы технического зрения должны быть максимально интегрированы во все виды и рода войск. Чтобы быстро продвигаться по этому вектору, прежде всего, нужно обобщить опыт применения новых технологий в ходе специальной военной операции. В том числе и со стороны противника", – отметил Д.Мантуров.

На заседании были определены основные направления и сроки реализации работ по обеспечению выполнения требований Минобороны России, направленных на повышение эффективности и надежности систем технического зрения, размещенных на наземных и воздушных носителях.

Одной из главных тем, затронутых в ходе стратегической сессии, стала разработка промышленных и базовых технологий, предусмотренных проектом Государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса", для осуществления серийного производства систем технического зрения военной техники.

Представители предприятий ОПК доложили о совершенствовании беспилотных наземных и воздушных комплексов с учетом технологий гражданского сектора.

В ходе проведения стратегической сессии была представлена экспозиция разработок предприятий ОПК, включающая приборы, системы и программно-аппаратные комплексы, предназначенные для обнаружения и распознавания целей с внедрением технического зрения, реализованного на основе обучаемых нейросетей. Кроме того, должностным лицам были представлены беспилотные системы с использованием элементов искусственного интеллекта, виртуальные тренажеры вооружения и военной техники, системы связи, комплексы управления, наведения и навигации БЛА, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.