Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)

Spiegel: ЕС должен избавиться от военной зависимости от США в течение 10 лет

ЕС должен избавиться от военной зависимости от США в течение 10 лет, пишет Spiegel. Для этого потребуется коалиция стран, и один из вариантов — формат E-5 Plus, в который входят Франция, Германия, Италия, Польша и Британия. В этот круг следует включить и Украину, считает автор статьи.

Клаудия Майор (Claudia Major) и Кристиан Меллинг (Christian Mölling)

Зависимость Европы от США все больше превращается в угрозу, а способность ЕС к самостоятельной обороне становится безусловно необходимой. Какие шаги нужно предпринять, чтобы выдержать будущие потрясения?

Будь то гарантии безопасности для Украины, события на Ближнем Востоке или атаки на суда в Красном море — каждый раз европейцы с удивлением осознают, насколько ничтожно мало они способны влиять на собственную безопасность. Иногда им удается предотвратить худшее — как на недавнем саммите по Украине с Дональдом Трампом в Вашингтоне в середине августа 2025 года. Там им хотя бы временно удалось отговорить президента США от идеи территориальных уступок Украины. Но становится также очевидно: у европейцев нет силы, чтобы самим задавать правила игры.

Тактический успех последнего вашингтонского саммита выглядит скорее как успокоительное после очередного "шока от поведения Трампа": все снова обошлось — вот иллюзия европейцев. До сих пор им всегда каким-то образом удавалось избежать катастрофы. Но на самом деле европейцы понимают: вскоре может наступить тот самый решающий афтершок, после которого уже ничего нельзя будет исправить. США положат ключи от безопасности общего трансатлантического дома на стол и уйдут — или, в худшем случае, встанут против Европы. Ведь Трамп принимает решения во все более стремительном темпе, оставляя Европу беззащитной.

Если Европа хочет справляться с будущими потрясениями, она должна научиться выполнять ключевые задачи в области обороны —сдерживание, защиту и поддержку Украины —с ограниченной или вовсе без американской помощи. Полагать, что для этого достаточно просто заменить американское оружие и набрать больше военных, — значит упускать из виду, насколько глубоко США и их "американский путь войны", то есть особая манера планировать и вести войны, на протяжении десятилетий формировали оборону Европы. США были политическим инициатором и центром сплочения в НАТО, задавали направление в вопросах сдерживания и планирования обороны, доминировали в оборонной промышленности и благодаря своему географическому положению превращали альянс в подлинно трансатлантический союз.

Европе необходимо политическое лидерство

Подлинно европейская оборона означала бы разработку собственных концепций сдерживания и защиты — своего рода европейский путь сдерживания и обороны (концепция европейского пути сдерживания и обороны представляет собой видение более автономной и интегрированной европейской системы обороны. Она признает стратегические вызовы и угрозы безопасности, с которыми сталкивается Европа, и подчеркивает необходимость того, чтобы Европа брала на себя большую ответственность за свою безопасность, снижая зависимость от внешних сил, прежде всего от США). Кратко — "европейский путь войны", соответствующий политической культуре Европы, ее геостратегическим особенностям и имеющимся ресурсам. Для этого европейцам предстоит по-новому осмыслить четыре ключевых области стратегического планирования.

Во-первых, необходимо политическое лидерство — четкие и надежные договоренности о том, кто имеет легитимные полномочия и долгосрочную ответственность за руководство в различных сферах и за принятия решения о применении военной силы. Без этого новые вооружения мало что изменят. При этом нужно учитывать разнородные интересы внутри Европы. Одна "лидирующая держава" мало реалистична. Скорее требуется коалиция государств, готовых принимать решения и объединяющих политическую и экономическую мощь с географическим охватом. Одним из возможных вариантов является формат E-5 Plus, в который входят Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания. В этот круг следует включить и Украину.

Нужны новые командные структуры

Второе направление — это военный потенциал, концепции и командные структуры. Если США выйдут из НАТО, европейцы смогут продолжать пользоваться их процедурами и стандартами. Но если Вашингтон начнет блокировать деятельность альянса, Европе, возможно, придется заменить американский вклад в инфраструктуру НАТО, например, персонал — и рассмотреть возможность создания альтернативных командных структур.

Заполнение пробелов, европейское планирование

В планах НАТО, определяющих, как будет защищена Европа и какие вклады должен вносить каждый союзник, США берут на себя около 40% военной нагрузки. Без этих вкладов европейцам не хватает почти половины того, что необходимо для обороны Европы. Особенно остро стоит проблема с высокотехнологичными возможностями, такими как дальнобойные оружия для нанесения точечных ударов, разведка, а также воздушная и ракетная оборона — в этих областях у европейцев почти ничего нет.

Если бы европейцы продолжали действовать по примеру "американской военной стратегии", они пытались бы восполнить эти пробелы. Однако переход от концепции обороны, возглавляемой США, к обороне, возглавляемой Европой, требует пересмотра оборонных планов и разработки собственных замыслов сдерживания и защиты. Европе, например, нужно было бы перераспределить свои ограниченные силы и разработать альтернативные стратегии, например, для обеспечения превосходства в воздухе.Геополитическая обстановка в Балтийском регионе усложняет быстрые и крупные передвижения войск.

Альтернативами могут стать более статичные оборонительные линии обороны, усиленная наземная огневая мощь и адаптированная логистика. При этом приоритет по-прежнему будет отдаваться построению цепочки поставок, разведки и наступления, чтобы обеспечить точную разведку, захват целей и управление.

Ядерное сдерживание

Третий аспект — ядерное сдерживание. На данный момент Европа в значительной степени держится на американских ядерных вооружениях. Хотя в настоящее время нет признаков того, что США собираются уменьшить свою ядерную гарантию для ЕС, в случае такого шага у европейцев теоретически остается четыре варианта:

Создание регионального европейского сдерживания, основанного на британских и французских ядерных силах, которое, в идеале, будет постепенно увеличиваться по мере уменьшения американского сдерживания; Отдельные страны могут разрабатывать собственные ядерные вооружения; Группа государств создаст некое европейское сдерживание ("европейский ядерный щит"); Отказ от ядерной опции (кроме британских и французских ядерных сил) с фокусом на конвенциональное сдерживание.

Все эти варианты сначала приведут к нестабильности, потребуют значительных финансовых и временных затрат, не смогут заменить американские гарантии и кардинально изменят безопасность Европы. Если смотреть реально, в краткосрочной и среднесрочной перспективе не стоит ожидать замены помощи США, а скорее — необходимо обеспечивать сдерживание в Европе с меньшим американским вкладом и разработать новую европейскую систему обороны.

Вооружение и закупки

В четвертом вопросе, касающемся вооружений и закупок, Европа обладает технологической базой для производства большинства необходимых систем вооружения самостоятельно. Проблема заключается в переходе от использования американских продуктов к европейским или другим производителям, например, в случае с истребителями, разведывательными системами и программным обеспечением.

Однако, благодаря Трампу, логика трансатлантического сотрудничества в сфере вооружений уже изменилась: утратился прежний взгляд европейцев на то, что покупка американских систем автоматически дает им американскую защиту. Парадоксально, но это может оказать помощь Европе. Теперь американские компании опасаются за свои доходы в Европе, ведь они базировались на этом заблуждении. Европейцы могут пересмотреть контракты и добиться большей автономии в переговорах.

Переход: координация или хаос?

Идеальный сценарий — это если европейцы смогут организовать переход от американского руководства в области обороны к европейскому, совместно с США, в течение ближайших десяти лет. Это потребует от Европы значительных политических, индустриальных и финансовых усилий. Однако большая проблема встает перед США: непонятно, согласится ли администрация Трампа на упорядоченное сокращение своего участия и разработку поэтапного плана по переходу. Также неизвестно, насколько надежным будет такой план, учитывая переменчивость настроения текущего президента США. Постоянные изменения позиций Трампа — когда он критикует Россию, а затем принимает ее точки зрения — показывают европейцам, насколько нестабильны американские заявления.

В этой связи избегать публичного обсуждения этой проблемы и тихо шептаться о европейской обороне, чтобы не разбудить "спящих собак" в США и не спровоцировать преждевременный выход Америки из военной поддержки ЕС, — значит укреплять старую слабость Европы. Когда произойдет следующий афтершок, остается неясным, но его наступление кажется неизбежным. Европе крайне необходим свой "путь к войне".