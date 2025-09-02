Войти
Производитель FPV-дронов будет награждать лучших операторов БПЛА

Оператор FPV
Оператор FPV.
Источник изображения: © РИА Новости / Мария Марикян

Компания Князь Вандал Новгородский передаст сотни дронов операторам в зоне СВО

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Производитель ударных FPV-дронов "Князь Вандал Новгородский" ("КВН") будет безвозмездно каждый месяц передавать несколько сотен беспилотников самым профессиональным операторам систем в зоне СВО в рамках спецпроекта "Заводская команда", сообщила РИА Новости официальный представитель научно-производственного центра "Ушкуйник" и команды-разработчиков Анна Цветкова.

Впервые этот ударный дрон был применен год назад - в августе 2024 года в Курской области. В том же году он стал производиться серийно.

"Ежемесячно завод-производитель безвозмездно распределяет несколько сотен ударных FPV-дронов "Князь Вандал Новгородский" среди операторов, работающих в зоне СВО и показывающих выдающиеся результаты в боевом применении "Князя Вандала", - сказала Цветкова.

Она пояснила, что "Заводская команда" — это спецпроект научно-производственного центра "Ушкуйник" и команды-производителя по выстраиванию отношений с операторами беспилотных систем и формированию лояльного сообщества эксплуатантов ударного FPV-дрона на оптоволокне "Князь Вандал Новгородский".

"Князь Вандал Новгородский" — это не только один из самых результативных беспилотников современной войны, но и люди. Те, которые стоят за его производством, и те, которые с его помощью ежедневно уничтожают врага. Это большая команда, работающая сообща", - сказала Цветкова.

Сейчас в составе "Заводской команды" пять операторов: "Небо", "Катана", "Чехов", "Кот" и "Буратино". За их плечами не одна сотня боевых вылетов и крайне высокая результативность работы.

"Заводская команда" помогает нашим инженерам в обкатке различных технических новшеств — опыт и мнение наших операторов в этой работе крайне важны", - отметил Цветкова.

Ранее она сообщила РИА Новости, что применение ударного FPV-дрона на оптоволокне "Князь Вандал Новгородский" нанесло Вооруженным силам Украины (ВСУ) ущерб на сумму свыше 2 миллиардов долларов США.

