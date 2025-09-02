Войти
Новейший танк ZTZ-201 заменит аналоги китайских Т-55, Т-62 и Т-72

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Китайский танк нового поколения ZTZ-201 многими военными экспертами считается главной бронетанковой сенсацией 2025 года.

Прежде всего, многих удивил сам подход к созданию этой боевой машины, которую покажут на юбилейном военном параде в Пекине 3 сентября. Китайские конструкторы облегчили её настолько, насколько это можно было сделать. В результате появился танк массой примерно 40 тонн.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

При этом по бронированию в своей лобовой проекции он выглядит очень достойно. То же самое касается бортов корпуса и необитаемой башни. Плюс два типа комплексов активной защиты и много другого оборудования, которое должно сделать его максимально неуязвимым на поле боя, в том числе и от дронов-камикадзе.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Новое 105-мм орудие с автоматизированным заряжанием, как считается, по своим характеристикам бронепробиваемости не должно уступать другим существующим танковым пушкам. Гибридный двигатель имеет мощность в 1500 л.c. Максимальная скорость по шоссе - 85 км/ч и не менее 50 км/ч по пересеченной местности. При необходимости танк сможет ехать за счет работы электродвигателей, то есть, практически бесшумно.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Насколько эффективны все эти новшества, может показать лишь реальное применение на поле боя. Предполагается, что ZTZ-201 заменит аналоги советских машин, таких как Т-55, Т-62 и Т-72. Старая техника, вроде ZTZ-59, ZTZ-88А и ZTZ-96 еще представлена в ряде бригад НОАК, первых - 400 единиц, вторых - 300 и последних - около одной тысячи. Поэтому к концу десятилетия в войсках кроме ZTZ-201 останутся ZTZ-96А, ZTZ-99, ZTZ-99А и легкие ZTQ-15.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Также на базе "201-го" уже выпускаются боевые машины пехоты, и, как ожидается, появится другая техника.

Лев Романов

