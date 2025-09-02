Войти
Lenta.ru

Тайланд скопировал антидроновое решение из зоны СВО

593
0
0
Фото: Roman Yanushevsky / Shutterstock / Fotodom
Фото: Roman Yanushevsky / Shutterstock / Fotodom.

ВВС Тайланда получили турели из винтовок M16 для защиты от малых дронов

Тайланд скопировал антидроновое решение, которое активно применяют в зоне специальной военной операции (СВО). Военно-воздушные силы (ВВС) королевства получили турели с автоматами, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Управление вооружений ВВС Тайланда предложило использовать подставки, которые вмещают по три штурмовые винтовки M16, для защиты от возможных налетов малых дронов. Подобные конструкции активно используют в зоне СВО.

Изделие состоит из треноги и подвижного верхнего станка с винтовками. Подставка оснащена рукоятью со спуском, позволяющим вести огонь из трех винтовок одновременно. Антидроновые турели можно устанавливать на транспорт и стационарные объекты.

Ранее в августе стало известно, что концерн «Калашников» заключил контракт на изготовление партии тактических опор для зенитных пулеметов и другого оружия «охотников за дронами». Станки различных модификаций могут нести один или два пулемета Калашникова, Дегтярева либо автоматы Калашникова. В зависимости от модификации опора весит от 15 до 38 килограммов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
M16
АК-74 "Калашников"
ПКМ
Компании
Концерн Калашников
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.09 21:01
  • 10366
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.09 17:18
  • 11
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 02.09 16:54
  • 1
Малый с «Калибром»: как новые корабли усилят ВМФ России
  • 02.09 16:41
  • 1
Атомный подводный крейсер "Пермь" в море
  • 02.09 16:34
  • 151
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 02.09 16:05
  • 1
ВКС России получили Ил-76МД-90А
  • 02.09 06:34
  • 1
Ответ на "Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)"
  • 02.09 02:26
  • 1
Страны ШОС выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия
  • 02.09 02:18
  • 1
Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)
  • 01.09 20:33
  • 0
Комментарий к ""Дракон", "Черный орел", "Прорыв": как танкопром искал пути к совершенству"
  • 01.09 18:29
  • 0
Ответ на "Зеленский заявил о планировании новых ударов по РФ и показал пуск «Фламинго»"
  • 01.09 18:15
  • 0
Комментарий к "Впервые в истории! Детальный анализ ядерной доктрины России (JB Press, Япония)"
  • 01.09 16:31
  • 0
Агрессивный «Защитник»
  • 01.09 11:20
  • 1
Если завтра война: пять пакистанских видов вооружений, которых должна бояться Индия (The National Interest, США)
  • 01.09 10:39
  • 1
Трамп обсуждает отправку на Украину частной армии (The Telegraph UK, Великобритания)