США одобрили продажу оружия Украине (Der Spiegel, Германия)

Der Spiegel: США продадут Украине оружие на сумму 825 миллионов долларов

Вашингтон поддержал отправку на Украину оружия и боеприпасов на 825 миллионов долларов, пишет Der Spiegel. Заплатят за него европейские страны. Объясняется столь "миролюбивый" жест внешнеполитическими и национальными интересами США.

Соединённые Штаты объявили о продаже Украине вооружений на сумму около 710 миллионов евро. Киев должен получить ракеты увеличенной дальности и сопутствующее оборудование. Финансирование сделки обеспечивается европейскими партнёрами.

Госдепартамент США дал "зелёный свет" экспорту оружия на Украину. Речь идёт о вооружениях на сумму примерно 825 миллионов долларов (около 710 миллионов евро), включая ракеты и технику, которые запросила Украина. Об этом сообщили в Управлении по сотрудничеству в области оборонной безопасности (DSCA) в Вашингтоне.

О планах передать вооружение уже уведомлен конгресс, как это принято при продаже военной техники за рубеж. Он должен окончательно утвердить сделку. По данным властей, для закупки оружия Украина получает финансовую помощь от США, Дании, Нидерландов и Норвегии.

В качестве обоснования транша оружия отмечается, что поставка "повысит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам, обеспечив страну средствами для самообороны, предоставит возможность участия в миссиях по обеспечению региональной безопасности". Кроме того, сделка "поддержит внешнеполитические и национальные интересы США, укрепив безопасность страны-партнёра, которая является движущей силой политической стабильности и экономического развития в Европе".

Европа финансирует военную помощь

Во времена президента Джо Байдена Вашингтон обязался выделить Киеву более 65 миллиардов долларов военной помощи. Его преемник Дональд Трамп долгое время выступал против отправки оружия на Украину. Теперь расходы на военные поставки должны взять на себя европейские страны.

Закупки осуществляются в рамках механизма, согласованного в июле Трампом и генеральным секретарём НАТО Марком Рютте: другие европейские государства оплачивают американские системы вооружений и боеприпасы, которые затем передаются Украине. Аналогичным образом готова помочь и Германия.

Визит Зеленского в Нью-Йорк

Во время предвыборной кампании 2024 года Трамп обещал "завершить конфликт на Украине за 24 часа". Однако его попытки посредничества пока не дали результатов. Даже саммит с Владимиром Путиным на Аляске в середине августа не привёл к прорыву.

Российские войска за последние месяцы смогли продвинуться на территории Украины. Владимир Путин неизменно отвергает призывы к прекращению огня (Россия заинтересована не во временном прекращении огня, а в долгосрочном мирном соглашении. — Прим. ИноСМИ). Владимир Зеленский в среду заявил, что члены его правительства в пятницу отправятся в Нью-Йорк для новых переговоров с американской администрацией.