РИА Новости

Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании в зоне СВО

563
0
0

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании в зоне СВО. Он рассказал об успехах армии и ударах по украинскому ВПК. Главное — в материале РИА Новости.

Общее положение на фронте

  • Войска с марта освободили более 3,5 тысячи квадратных километров и 149 населенных пунктов.

  • Армия контролирует 99,7 процента территории ЛНР, 79 процентов — ДНР, 74 процента — Запорожской области, 76 — Херсонской.

  • До полного освобождения территории Луганской Народной Республики осталось менее 60 квадратных километров.

  • ВС России продолжают безостановочное наступление практически по всей линии соприкосновения.

"В весенне-летний период противник все усилия сосредоточил на замедлении нашего наступления, неся при этом большие потери. В результате ВСУ вынуждены перебрасывать наиболее боеспособные подразделения с одного кризисного направления на другое для затыкания дыр. На сегодняшний день стратегическая инициатива полностью находится у российских войск".

Валерий Герасимов

начальник Генштаба ВС России

  • По итогам весенне-летней кампании за мужество, героизм и отвагу награждены 120,9 тысячи военнослужащих, из них более 101 тысячи — солдаты и сержанты.

Удары по украинскому ВПК

  • Вооруженные силы продолжают бить исключительно по военным целям и объектам военно-промышленного комплекса Украины.

"За весенне-летний период такие удары были нанесены по 76 важным объектам. Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и БПЛА большой дальности".

Валерий Герасимов

начальник Генштаба ВС России

  • Совместно с ФСБ в июле-августе армия атаковала ключевые производства, задействованные в создании оперативно-тактического комплекса "Сапсан".

  • Военные уничтожили конструкторские бюро, цеха по производству элементов боевых частей, систем управления и ракетных двигателей.

  • В четверг в Киеве поразили предприятия "Спецоборонмаш", "Киевский радиозавод", "Укрспецсистемс" и "Самсунг-Украина", производящие комплектующие к комплексам "Сапсан", "Гром-2" и ударным дронам, а также авиабазы Староконстантинов, Васильков и Коломыя.

  • В субботу нанесен удар по предприятиям "Южмаш", "КБ имени Янгеля" в Днепропетровске, "Мотор Сич" в Запорожье и сборочным цехам Павлоградского химического завода.

  • Также поражены авиационная техника и объекты инфраструктуры на десяти военных аэродромах.

Обстановка в зоне действий "Севера" и "Запада"

  • Создание зоны безопасности идет успешно, в Сумской области под контроль группировки "Север" перешли 210 квадратных километров территории и 13 населенных пунктов.

  • В Харьковской области войска улучшают позиции на Волчанском и Липцовском направлениях.

  • Купянск практически полностью заблокирован бойцами "Запада", освобождено около половины города.

  • Завершается разгром группировки ВСУ, прижатой к реке Северский Донец в Серебрянском лесничестве.

  • Вооруженные силы продвинулись до 25 километров на Рубцовском направлении, овладели там десятью населенными пунктами.

Успехи группировок "Юг" и "Центр"

  • Бойцы Южной группировки успешно наступают на Северском направлении, бои идут в городской черте Северска, также они вышли к юго-восточным окраинам Константиновки.

  • Освобожденные Александро-Калиново, Щербиновка и Клебан-Бык играли ключевую роль в обороне противника.

  • Завершается уничтожение подразделений ВСУ, заблокированных южнее Клебан-Быкского водохранилища.

  • Бойцы "Центра" наступают на Октябрьском, Красноармейском и Днепропетровском направлениях.

  • Группировка блокирует Красноармейско-Димитровскую агломерацию, идут бои в Красноармейске.

  • ВС России преодолели линии инженерных заграждений противника на административной границе Днепропетровской области.

Ситуация в зоне ответственности "Востока" и "Днепра"

  • Подразделения группировки "Восток" продвигаются в западной части ДНР и овладели 25 населенными пунктами.

  • Камышеваха стала последним населенным пунктом в республике в зоне ее ответственности.

  • Продолжается наступление в Днепропетровской области, армия заняла пять населенных пунктов.

  • Развивая наступление на Ореховском направлении, бойцы группировки "Днепр" овладели шестью населенными пунктами в Запорожской области.

  • Ее подразделения ведут активные действия по освобождению Степногорска, Малой Токмачки и Плавней.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • Разделы новостей
