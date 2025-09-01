МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании в зоне СВО. Он рассказал об успехах армии и ударах по украинскому ВПК. Главное — в материале РИА Новости.
Общее положение на фронте
-
Войска с марта освободили более 3,5 тысячи квадратных километров и 149 населенных пунктов.
-
Армия контролирует 99,7 процента территории ЛНР, 79 процентов — ДНР, 74 процента — Запорожской области, 76 — Херсонской.
-
До полного освобождения территории Луганской Народной Республики осталось менее 60 квадратных километров.
-
ВС России продолжают безостановочное наступление практически по всей линии соприкосновения.
Валерий Герасимов
начальник Генштаба ВС России
-
По итогам весенне-летней кампании за мужество, героизм и отвагу награждены 120,9 тысячи военнослужащих, из них более 101 тысячи — солдаты и сержанты.
Удары по украинскому ВПК
-
Вооруженные силы продолжают бить исключительно по военным целям и объектам военно-промышленного комплекса Украины.
Валерий Герасимов
начальник Генштаба ВС России
-
Совместно с ФСБ в июле-августе армия атаковала ключевые производства, задействованные в создании оперативно-тактического комплекса "Сапсан".
-
Военные уничтожили конструкторские бюро, цеха по производству элементов боевых частей, систем управления и ракетных двигателей.
-
В четверг в Киеве поразили предприятия "Спецоборонмаш", "Киевский радиозавод", "Укрспецсистемс" и "Самсунг-Украина", производящие комплектующие к комплексам "Сапсан", "Гром-2" и ударным дронам, а также авиабазы Староконстантинов, Васильков и Коломыя.
-
В субботу нанесен удар по предприятиям "Южмаш", "КБ имени Янгеля" в Днепропетровске, "Мотор Сич" в Запорожье и сборочным цехам Павлоградского химического завода.
-
Также поражены авиационная техника и объекты инфраструктуры на десяти военных аэродромах.
Обстановка в зоне действий "Севера" и "Запада"
-
Создание зоны безопасности идет успешно, в Сумской области под контроль группировки "Север" перешли 210 квадратных километров территории и 13 населенных пунктов.
-
В Харьковской области войска улучшают позиции на Волчанском и Липцовском направлениях.
-
Купянск практически полностью заблокирован бойцами "Запада", освобождено около половины города.
-
Завершается разгром группировки ВСУ, прижатой к реке Северский Донец в Серебрянском лесничестве.
-
Вооруженные силы продвинулись до 25 километров на Рубцовском направлении, овладели там десятью населенными пунктами.
Успехи группировок "Юг" и "Центр"
-
Бойцы Южной группировки успешно наступают на Северском направлении, бои идут в городской черте Северска, также они вышли к юго-восточным окраинам Константиновки.
-
Освобожденные Александро-Калиново, Щербиновка и Клебан-Бык играли ключевую роль в обороне противника.
-
Завершается уничтожение подразделений ВСУ, заблокированных южнее Клебан-Быкского водохранилища.
-
Бойцы "Центра" наступают на Октябрьском, Красноармейском и Днепропетровском направлениях.
-
Группировка блокирует Красноармейско-Димитровскую агломерацию, идут бои в Красноармейске.
-
ВС России преодолели линии инженерных заграждений противника на административной границе Днепропетровской области.
Ситуация в зоне ответственности "Востока" и "Днепра"
-
Подразделения группировки "Восток" продвигаются в западной части ДНР и овладели 25 населенными пунктами.
-
Камышеваха стала последним населенным пунктом в республике в зоне ее ответственности.
-
Продолжается наступление в Днепропетровской области, армия заняла пять населенных пунктов.
-
Развивая наступление на Ореховском направлении, бойцы группировки "Днепр" овладели шестью населенными пунктами в Запорожской области.
-
Ее подразделения ведут активные действия по освобождению Степногорска, Малой Токмачки и Плавней.