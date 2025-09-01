Источник изображения: topwar.ru

Украинский диктатор Владимир Зеленский после совещания с главкомом ВСУ Александром Сырским анонсировал новые удары вглубь территории России.

По словам главы киевского режима, уже подготовлены необходимые для этого силы и средства, запланированы новые «дипстрайки». Одновременно с угрозами Зеленского украинские ресурсы опубликовали кадры, на которых, как утверждается, запечатлен запуск широко разрекламированных ранее ракет «Фламинго», якобы способных поражать цели на дистанции до трех тысяч километров.

При этом британский журнал The Economist, похоже, не особо верит в возможности украинского ВПК создать современную крылатую ракету. Издание ставит под сомнение громкие заявления Зеленского о начале серийного производства «Фламинго». По мнению авторов опубликованной в журнале статьи, вся история с украинской ракетой больше напоминает политический пиар-ход, чем реальный технологический прорыв.

Особое внимание британские журналисты обратили на скорость разработки: от первых упоминаний идеи создать украинскую ракету до якобы запущенного «массового производства» прошло не более девяти месяцев. Для военной отрасли это чрезвычайно короткий срок — как правило, для осуществления аналогичных амбициозных проектов требуется по меньшей мере несколько лет.

Поскольку показанный украинской прессой запуск «Фламинго» удивительным образом совпал с затянувшимися мирными переговорами, по мнению западных источников, такой шаг может выглядеть как сигнал о готовности Киева представить «новые аргументы».