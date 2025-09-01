Назван срок появления боевых лазеров в зонах военных действий

Военный эксперт Живов: Лазеры могут появиться на фронте в перспективе трех лет
На данном этапе лазерное оружие применяется только в экспериментальном порядке, но в перспективе трех лет возможно его широкое применение на фронте, считает военный эксперт Алексей Живов. В разговоре с «Лентой.ру» он пришел к выводу, что за лазерным оружием будущее, но ему необходимо много энергии, что мешает создать мобильную версию.
«На данный момент лазерное оружие применяется только в экспериментальном порядке. Чаще всего не на фронте, а на пунктах изучения возможностей и апробации того или иного оружия. Знаю, что в Китае есть уже серийные образцы различных лазерных установок. В первую очередь, конечно, это установки для борьбы с БПЛА. У нас сейчас в экспериментальном порядке ведется разработка бытовых лазеров малой мощности», — сказал Живов.
Он пояснил, что в России разрабатываются лазерные установки малой мощности для борьбы с дронами противника. Одни нужны, чтобы подавить каналы управления и трансляцию видеосигнала, другие — чтобы перерезать оптоволоконные нити, добавил специалист.
Алексей Живов
военный эксперт
Он заключил, что лазеры начали все чаще апробировать в зоне специальной военной операции (СВО) и вполне вероятно, что эта технология появится в обозримом будущем на фронте. По его оценке, такая технология может появится в перспективе трех лет.
Ранее работу российского боевого лазера показали на видео. На кадрах заметно, как луч прожигает дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины FP-1, после чего беспилотник взрывается.