ТАСС: в России научились управлять несколькими FPV-дронами одним оператором

Технология реализована на дронах "Бумеранг-10"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Технологию группового управления FPV-дронами при помощи одного оператора начали применять в зоне спецоперации. Об этом сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"В зоне СВО уже применяется технология, разработанная московскими специалистами, которая позволяет одному оператору управлять несколькими FPV-дронами. Технология реализована на дронах "Бумеранг-10". ИИ позволяет переключать управление в ходе полета с одного беспилотника на другие, при этом БПЛА летят в режиме круиз-контроля - медленно, спокойно, берегут батарею. Таким образом российские войска могут поражать цели непрерывно, буквально не давая противнику поднять голову и прийти в себя. Если при этом работает не один оператор, а, к примеру, три оператора одновременно, то огневые возможности увеличиваются в разы", - сообщил собеседник агентства.

По словам специалиста, в боевой апробации технологии группового применения FPV-дронов принимали участие одни из лучших операторов. "Мы апробировали эту технологию с лучшими из лучших наших операторов. Они были приятно удивлены. Также был сделан вывод, что благодаря новым возможностям оператора FPV-дрона уже не нужно готовить месяц или два. Взлетаешь - и полетел. Мы достигли такого уровня, что сейчас дрон можно доверить человеку с любой специальностью, он доведет его до цели", - рассказал источник ТАСС.