Войти
ТАСС

ТАСС: в России научились управлять несколькими FPV-дронами одним оператором

532
0
0
Ударный беспилотник-камикадзе "ZALA Ланцет"
Ударный беспилотник-камикадзе "ZALA Ланцет".
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ ТАСС

Технология реализована на дронах "Бумеранг-10"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Технологию группового управления FPV-дронами при помощи одного оператора начали применять в зоне спецоперации. Об этом сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"В зоне СВО уже применяется технология, разработанная московскими специалистами, которая позволяет одному оператору управлять несколькими FPV-дронами. Технология реализована на дронах "Бумеранг-10". ИИ позволяет переключать управление в ходе полета с одного беспилотника на другие, при этом БПЛА летят в режиме круиз-контроля - медленно, спокойно, берегут батарею. Таким образом российские войска могут поражать цели непрерывно, буквально не давая противнику поднять голову и прийти в себя. Если при этом работает не один оператор, а, к примеру, три оператора одновременно, то огневые возможности увеличиваются в разы", - сообщил собеседник агентства.

По словам специалиста, в боевой апробации технологии группового применения FPV-дронов принимали участие одни из лучших операторов. "Мы апробировали эту технологию с лучшими из лучших наших операторов. Они были приятно удивлены. Также был сделан вывод, что благодаря новым возможностям оператора FPV-дрона уже не нужно готовить месяц или два. Взлетаешь - и полетел. Мы достигли такого уровня, что сейчас дрон можно доверить человеку с любой специальностью, он доведет его до цели", - рассказал источник ТАСС. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
AI
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.09 20:33
  • 0
Комментарий к ""Дракон", "Черный орел", "Прорыв": как танкопром искал пути к совершенству"
  • 01.09 18:29
  • 0
Ответ на "Зеленский заявил о планировании новых ударов по РФ и показал пуск «Фламинго»"
  • 01.09 18:15
  • 0
Комментарий к "Впервые в истории! Детальный анализ ядерной доктрины России (JB Press, Япония)"
  • 01.09 16:35
  • 10355
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.09 16:31
  • 0
Агрессивный «Защитник»
  • 01.09 11:20
  • 1
Если завтра война: пять пакистанских видов вооружений, которых должна бояться Индия (The National Interest, США)
  • 01.09 10:39
  • 1
Трамп обсуждает отправку на Украину частной армии (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 01.09 10:35
  • 1
Зеленский заявил о планировании новых ударов по РФ и показал пуск «Фламинго»
  • 01.09 06:14
  • 0
Новые антирусские "тараны"?
  • 01.09 05:42
  • 147
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 31.08 19:15
  • 10
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 31.08 06:04
  • 1
Комментарий к "Малый с «Калибром»: как новые корабли усилят ВМФ России"
  • 30.08 10:50
  • 1527
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.08 21:05
  • 1
В России экспериментируют с уникальной связью через беспилотники
  • 29.08 20:16
  • 109
Обзор программы создания Ил-114-300