Новые уведомления об американском военно-техническом содействии Украине

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 29 августа 2025 года направило Конгрессу США два уведомления о планируемом оказании Украине военно-технического содействия по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) на общую предполагаемую сумму 329,1 млн долл. Предоставление содействия одобрено Государственным департаментом США.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне пусковой установки зенитной ракетной системы Patriot в учебном центре в Мекленбурге (Германия), 11.06.2024 (с) Jens Büttner

Первое уведомление включает предоставление услуг и поставку соответствующего оборудования и имущества для технической поддержки ранее поставленных вооруженным силам Украины американских зенитных ракетных систем Patriot. Общая предполагаемая стоимость программы составляет 179,1 млн долл. Основными подрядчиками выступят корпорации RTX Corporation и Lockheed Martin.

Второе уведомление включает предоставление правительству Украины услуг спутниковой связи Starlink и соответствующего оборудования на сумму 150 млн долл. Основным подрядчиком будет компания Starlink Services.