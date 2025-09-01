Критически важные объекты сельского хозяйства защитят от БПЛА

Объекты сельского хозяйства оборудуют средствами противодействия от БПЛА

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Потенциально опасные и критически важные объекты Минсельхоза РФ, Россельхознадзора и Росрыболовства должны быть оборудованы средствами противодействия беспилотным аппаратам, с документом, утверждающим соответствующие требования, ознакомилось РИА Новости.

Согласно новым требованиям к антитеррористической защищенности объектов Минсельхоза РФ, Россельхознадзора и Росрыболовства, такие объекты разделяются на три категории, в зависимости от которых вводятся различные требования к обеспечению безопасности.

К первой категории относятся объекты, деятельность которых связана с микроорганизмами первой и второй групп патогенности, объекты, отнесенные к потенциально опасным и критически важным, а также объекты, прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта на которых составляет более 500 человек. Ко второй группе отнесены объекты, в результате теракта на которых может пострадать от 50 до 500 человек, к третьей группе - менее 50 человек.

Для объектов первой категории, отнесенных к потенциально опасным и критически важным объектам, среди прочего, предусмотрены мероприятия по противодействию беспилотным аппаратам.

"Осуществляются следующие мероприятия: оборудование потенциально опасных участков и критических элементов объектов (территорий) инженерно-техническими средствами противодействия противоправному применению беспилотных аппаратов; выставление постов воздушного наблюдения и противодействия противоправному применению беспилотных аппаратов", - сообщается в документе.

Кроме того, требуется разработать для таких объектов алгоритм действий работников при получении информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта с применением беспилотных аппаратов и проведение тренировок действий в соответствии с указанным алгоритмом.

Перечни объектов, подлежащих антитеррористической защите, формируются ведомствами. Для проведения категорирования объекта создается специальная комиссия, срок ее работы не должен превышать 30 дней.