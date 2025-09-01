В Белоруссии стартует серия учений ОДКБ

В Витебской области Белоруссии стартует серия учений ОДКБ

МИНСК, 31 авг - РИА Новости. Серия учений в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) официально стартует в воскресенье в Витебской области Белоруссии, маневры продлятся до 6 сентября.

В серии учений ОДКБ будут задействованы полигоны "Лосвидо" и "Лепельский". На воскресенье запланирована торжественная церемония открытия учений, которая пройдет в Витебске, а 6 сентября на полигоне "Лосвидо" состоятся итоговый розыгрыш практических действий в рамках учения "Взаимодействие-2025", его торжественное закрытие, парад войск, принимавших участие в учении, а также награждение лучших участников.

Как ранее заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, проводимые в начале сентября в Белоруссии совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) "Взаимодействие-2025" станет основным мероприятием оперативной и боевой подготовки в рамках организации, в интересах его обеспечения будут проведены специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2025" и материально-технического обеспечения "Эшелон-2025". По словам Сердюкова, особенностью этих учений станет то, что замыслы их проведения тесно связаны с совместным стратегическим учением вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации "Запад-2025", которое состоится с 12 по 16 сентября на белорусской территории, при этом основная задача КСОР - обеспечение развертывания региональной группировки войск.

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, в свою очередь, отмечал, что учения ОДКБ - плановые, проходят по очереди на территории стран-участниц организации. В интервью журналистам белорусских государственных СМИ он рассказывал, что на учении "Взаимодействие-2025" с участием КСОР "предстоит отработка вопросов, связанных с локализацией конфликта на территории одного из государств".

"Эти действия нацелены на обеспечение правопорядка и безопасности на территории стран, входящих в ОДКБ. Они проводятся не по плану Белоруссии, а по плану секретариата ОДКБ. Никакой угрозы они также никому не представляют. Будут совершенствоваться формы, способы ведения боевых действий по локализации конфликта. Заодно поделимся своим опытом, посмотрим на обученность и подготовку наших друзей", - приводило слова государственного секретаря агентство Белта.

Данная серия учений не единственные учения, которые пройдут в ближайшее время в рамках ОДКБ. По данным Сердюкова, во второй декаде сентября на территории Киргизии пройдет командно-штабное учение "Рубеж-2025" с подразделениями коллективных сил быстрого развертывания среднеазиатского региона.

В середине октября в Таджикистане запланировано совместное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2025". Впервые в рамках миротворческого учения будет проведено специальное учение с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения "Барьер-2025", в ходе которого планируется практически отработать задачи по ликвидации биологических угроз в интересах коллективных миротворческих сил. Активные фазы данных учений будут проводится в совмещенном формате с заключительным этапом совместного антитеррористического учения компетентных органов государств-участников СНГ "Содружество Антитеррор-2025".

"Объединенным штабом совместно с Секретариатом ОДКБ и принимающими государствами согласованы все вопросы по приглашению в качестве наблюдателей представителей государств, не являющихся членами организации, а также международных организаций. Всего в ходе совместных учений в 2025 году будут привлечены: личного состава - более 5 тысяч человек и около 1 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники", - сказал Сердюков.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ выразил уверенность, что совместные учения будут проведены организованно и качественно, а учебные и исследовательские цели достигнуты, и коллективные силы покажут высокую полевую выучку и слаженность действий.

"Проводимые организацией мероприятия являются основой в укреплении мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защиты на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета наших государств, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам. Все проводимые мероприятия и учения являются плановыми, не направлены против третьих стран и имеют целью совершенствование слаженности органов управления и войск, а также поддержание готовности формирований сил и средств к выполнению задач по предназначению в интересах обеспечения коллективной безопасности", - подчеркнул Сердюков.

В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения.