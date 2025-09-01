Танк бывает: как Т-72 разошелся по миру подобно автомату Калашникова

В день 105-летия отечественного танкостроения — о создании самой массовой боевой машины второй половины XX века

Сверхнизкие температуры Арктики, жара пустынь, ночные марш-броски и стрельбы — так испытывался и дорабатывался танк Т-72. Он стал самым надежным и массовым в мире во второй половине XX века и послужил базой для создания более десяти модификаций. Машина хорошо зарекомендовала себя в ходе многих вооруженных конфликтов, а сейчас составляет костяк наших бронетанковых сил в зоне СВО. «Известия» рассказывают историю создания и испытаний легендарной машины в день 105-летия отечественного танкостроения.

Три конкурента

Судьба Т-72 могла сложиться иначе. В августе 1973 года главный конструктор Валерий Венедиктов совместно с руководством Уралвагонзавода, учреждениями Минобороны СССР не без труда добился принятия танка на вооружение. Конструктору пришлось доказывать преимущества уральской машины по боевым, эксплуатационным характеристикам, надёжности и стоимости в сравнении с уже существовавшим Т-64А. Серийное производство началось на Уралвагонзаводе (УВЗ) с 1974 года.

Справка «Известий» Историю отечественного танкостроения принято отсчитывать с 31 августа 1920 года, когда заводом «Красное Сормово» был выпущен первый советский танк «Борец за свободу тов. Ленин». За ним последовал МС-1 (Т-18), танки Т-26, БТ, Т-28, Т-35 и многие другие.

Так, с 1974 года в Советской армии появились подразделения основных боевых танков (ОБТ) разных типов – Т-64 и Т-72. Через два года к ним добавились еще и Т-80. Три типа ОБТ в одной армии — это большая роскошь. Необходимо было определиться, какой танк, а ещё лучше два, можно сократить.

Конструкторские бюро и танковые заводы оказались в условиях жесткой конкуренции. А чтобы сделать ее особенно острой, стали проводить совместные испытания машин разных типов.

— Всё началось в 1976 году, когда на территории Киевского, Прикарпатского и Белорусского военных округов прошли совместные испытания танков Т-80, Т-64А, Т-64Б, Т-72 и Т-62 в составе отдельных рот. Было пройдено 3000 км, проведены боевые стрельбы, — рассказал «Известиям» ветеран Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) Валентин Затравкин. — С 1979 года такие воинские испытания стали ежегодными. «Танковый народ» — испытатели, конструкторы, армейские офицеры — называл эти состязания «звездными» или по-простому «тараканьими» бегами.

Машины испытывали на совесть: длительные марши сочетались с работой на воинских полигонах в различных климатических условиях, на различной местности и в разное время года, при перепаде температур от +50 до –45 градусов Цельсия. Часть маршей проводилась ночью с использованием приборов ночного видения.

От результата зависело, чья машина — ленинградская (Т-80), харьковская (Т-64) или тагильская (Т-72) — будет признана лучшей.

— «Звездные бега» стали для танка Т-72 и его создателей серьезным испытанием. И этот экзамен машина и ее разработчики выдержали.

«Танк Т-90 был создан благодаря огромному опыту испытаний и войсковой эксплуатации танков Т-72», — позднее скажет главный конструктор УКБТМ (входит в Концерн «Уралвагонзавод») Владимир Поткин.

На старте

В 1979 году «звездные бега» проходили в два этапа. Первые с шифром «Кедр» — в августе – октябре на территории Амурской области. Вторые с шифром «Сосна» — в сентябре – декабре на территории Украины, Белоруссии и Кольского полуострова. В деле участвовали в общей сложности 20 танков Т-72.

На одном из полигонов командующий Белорусского военного округа (БВО) генерал-полковник Михаил Зайцев приказал провести сравнительную стрельбу из трех испытываемых танков: Т-80Б, Т-64Б, Т-72А.

— Машины он выбрал по бортовым номерам наугад, — вспоминает Валентин Затравкин. — Представитель Нижнего Тагила Юрий Левковский схватился за голову: наводчик этого танка, по сравнению с другими, не был снайпером, да к тому же стрельбы были сложными.

Результаты оказались следующими: Т-64Б — два попадания из трех выстрелов, Т-80Б попал первым выстрелом в мишень, второй выстрел — мимо щита, и ленинградцы прекратили стрельбу. А наводчик Т-72А все три снаряда вонзил в мишень с завидной кучностью.

Ветеран Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, в составе Концерна «Уралвагонзавод» Госкорпорации «Ростех») Валентин Затравкин Источник изображения: Фото: из архива УКБТМ

Ликованию тагильчан не было предела: «перестрелять» своих соперников, имея менее совершенную систему управления огнем, было делом чести. Наводчик танка получил из рук генерала Зайцева именные часы.

Но не всё было для тагильчан радужным. Перед отправкой танков на Кольский полуостров из-за поломки трансмиссии один танк Т-72А вышел из строя и не мог продолжать движение. До отправки эшелона с танками на Кольский полуостров оставалось всего три дня. Восстановление машины велось на открытой площадке. Погода была ненастная, дождь со снегом, температура воздуха — около нуля. Работа на пределе сил продолжалась в течение трёх суток, но танк встал в строй.

В ноябре испытания продолжились на Кольском полуострове. Шел сильный снег, продолжительность светового дня была крайне мала, а морозы достигали –35 градусов. Потребовалась замена двигателей. Она происходила при температуре –30 градусов.

Руки механиков-водителей покрывались холодовыми ожогами, кожа трескалась. Но работа прошла успешно, и Т-72 продолжил испытания.

От болота до пустыни

Следующие «звездные бега» под кодовым названием «Багульник» состоялись в ноябре 1980 года — марте 1981-го в Читинской и Амурской областях. В них участвовали десять усовершенствованных танков Т-72А.

С целью увеличения дальности видения в ночных условиях использовался прицел ТПН-3-49 с новым инфракрасным прожектором. На лобовой части башни была установлена система постановки завес «Туча». Были и другие доработки.

В Амурской области началась распутица — вскрылись реки Бурея и Зея. Главная задача водителей танков заключалась в том, чтобы во время маршей не утонуть в скрытых трясинах и болотах, по которым проложили трассу.

Следующие войсковые испытания под кодовым названием «Тайфун» проводили в Средней Азии недалеко от города Отар. На трассу вышли десять танков Т-72А с двигателями повышенной мощности и другими доработками. Во время этих испытаний обнаружился негативный эффект «обратной тяги», когда гусеницы за счёт инерции танка на больших скоростях докручивали вентилятор охлаждения, тем самым разрушая его лопасти. Для ликвидации этого дефекта в УКБТМ был оперативно разработан и внедрен в серийное производство новый вентилятор.

Как автомат Калашникова

В «звёздных бегах» лета 1982 года испытания под кодовым названием «Саксаул» проходили на территории Казахстана (Отар), Киргизии (район озера Иссык-Куль), Туркмении (местечко Бахарден вблизи города Геок-Тепе).

В них приняли участие всего три танка, которые имели двигатели КД-45-3 и комплекс управляемого вооружения «Свирь». Танкам пришлось пройти по раскаленным пескам и горам Средней Азии необычно длинный маршрут в 10 000 км.

Испытания 1983 года состоялись в октябре – декабре на территории Новосибирской области (город Юрга) и Амурской области (город Завитинск).

— Юрга запомнилась всем ужасными климатическими условиями: морозы до –35 градусов и холодные, пронизывающие ветра, — вспоминает Валентин Затравкин. А в Забайкалье на первом же марше вышел из строя двигатель. Хорошо, что кругом был лес: нарубили березы, сделали из них стойки, установили вдоль бортов, натянули танковый брезент — получился шатер. Собрали паяльные лампы для обогрева. Это позволило произвести демонтаж двигателя и установку нового.

На войсковых испытаниях лета-осени 1984 года «Ольха» на Украине и в Белоруссии Тагил отправил в пробег пять усовершенствованных Т-72А, во многом соответствующих «объекту 184», то есть Т-72Б. На этих испытаниях при раздельном движении роты Т-72А и роты Т-80 средняя скорость «семьдесятдвоек» оказалась на 5,4% выше, чем у «восьмидесяток».

Войсковые испытания 1985 года под названием «Акация» прошли в Юрге в ноябре-декабре. В испытаниях участвовали десять танков Т-72Б с 17 усовершенствованиями. Последние «звездные бега» прошли в Казахстане под кодовым названием «Беркут». На тагильских танках испытывалось противопожарное оборудование «Иней-1», а также опытные опорные катки с разной резиной и шириной шин.

По результатам испытаний главный конструктор УКБТМ Валерий Венедиктов организовал анализ работы узлов и деталей Т-72. Эта система позволила устранять производственные и конструктивные недостатки машин.

В конце 1970-х — начале 1980-х Т-72 стал поступать на экспорт, в шесть стран была передана документация на его лицензионное производство. В конце 1990-х танки типа Т-72 находились на вооружении в 36 странах мира.

«Танк Т-72 разошелся по миру как автомат Калашникова, — сказал бывший начальник ГАБТУ генерал-полковник Сергей Маев. Большая заслуга в этом принадлежит ведущим специалистам УКБТМ, участвовавшим в «звездных бегах».

Богдан Степовой