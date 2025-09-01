Трамп обсуждает отправку на Украину частной армии (The Telegraph UK, Великобритания)

The Telegraph: Трамп обсуждает с Европой отправку на Украину американских ЧВК

Трамп, пообещавший не отправлять на Украину американские войска, готовится послать туда ЧВК, пишет The Telegraph. И это еще далеко не всё, что придумали "миролюбивые" члены НАТО. США и Европа возьмут на себя множество других функций для "сдерживания" России.

Джо Барнс, Коннор Стрингер

Газета The Telegraph раскрывает контуры мирного плана, которые формируются за закрытыми дверями.

На стадии идеи: демилитаризованная буферная зона в 20 километров по обе стороны от замороженной линии фронта.

Весьма вероятно: первую линию обороны от будущего российского вторжения составят украинские солдаты.

Весьма вероятно: США предоставят Украине и миротворческой миссии разведданные.

Обсуждается: командование миротворческой миссией будет возложено на НАТО или США.

Обсуждается: американские подрядчики будут поддерживать восстановительные работы и защищать интересы в области редкоземельных металлов.

Обсуждается: миротворческие силы под началом Европы будут находиться в тылу украинских сил.

Весьма вероятно: Великобритания, Франция и другие европейские страны будут готовить ВСУ.

Обсуждается: американские истребители и ракеты для сдерживания российских атак.

Весьма вероятно: США помогут европейским союзникам с переброской техники на Украину.

Обсуждается: поэтапное открытие украинских аэропортов с запада на восток.

Весьма вероятно: военно-морская операция под руководством Турции по возобновлению работы черноморских портов.

Американские частные военные компании могут отправиться на Украину в рамках долгосрочного мирного плана.

Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими союзниками об отправке вооруженных подрядчиков для строительства укреплений и защиты американских интересов в стране. Этот план разрабатывается как обходной путь после того, как президент США пообещал не отправлять на Украину американские войска.

Американские подрядчики могут быть задействованы для восстановления передовой линии обороны Украины, строительства новых баз и защиты американских предприятий. Присутствие частных военных компаний станет сдерживающим фактором, чтобы Владимир Путин не нарушил будущий режим прекращения огня.

Этот план обсуждается наряду с рядом других гарантий безопасности, разработанных “коалицией желающих” во главе с Великобританией и Францией в качестве основы для долгосрочного мирного соглашения.

Окончательные подробности, включая патрулирование воздушного пространства, учения и военно-морские миссии в Черном море, могут быть обнародованы уже в эти выходные. К этому привели несколько недель деятельной дипломатии, развернувшейся после переговоров Трампа с Путиным на Аляске.

Благодаря брифингам с более чем десятком западных официальных лиц, редакция The Telegraph может опубликовать наиболее полную на сегодняшний день версию того, как миссия под руководством Европы обеспечит соблюдение будущего мирного соглашения.

Европейские военные стратеги уселись за работу сразу после того, как Трамп заявил лидерам континентальной Европы, что Путин открыт для гарантий безопасности Украине со стороны западных союзников.

Главнокомандующий США также заявил о своей готовности поддержать одну из самых серьезных зарубежных миссий со времен войн в Афганистане и Ираке.

Укрепление границы

Европейские официальные лица заявили, что основная превентивная стратегия заключается в дальнейшей перестройке потрепанных вооруженных сил Украины, которые станут основным инструментом сдерживания.

Согласно плану, защищать укрепленную границу на передовой при любом мирном соглашении будут украинские формирования.

Европейские союзники по НАТО будут перевооружать и обучать войска Киева с использованием как действующих, так и новых механизмов. В частности, Украина могла бы продолжить закупку американских систем, включая зенитные ракетные комплексы Patriot или ракетные установки HIMARS, на средства европейских союзников.

Американские ЧВК

Возвести укрепления и базы на передовой линии обороны смогут частые военные подрядчики из США, как это было сделано в Ираке и Афганистане. Присутствие американских подрядчиков на территории Украины станет существенным подспорьем для европейских держав, которые хотят от США весомой поддержки мирного соглашения. Их отправка будет означать живой интерес Белого дома и усилит сдерживающий эффект против России из-за угрозы американского ответа, сообщили источники.

Дискуссия об отправке американских подрядчиков восходит еще к соглашению о совместной разработке огромных залежей полезных ископаемых и редкоземельных металлов на Украине, подписанному Вашингтоном и Киевом.

Белый дом по-прежнему противится отправке на Украину собственных войск, но согласен оказать обширную поддержку европейским силам для реализации мирного соглашения.

Источник в Уайтхолле (улица в центре Лондона, название которой стало нарицательным обозначением британского правительства. — Прим. ИноСМИ) заявил, что частные американские подрядчики обеспечат непосредственное присутствие США, то есть американских граждан, которые станут сдерживающим фактором для Путина. Использование частных подрядчиков также позволит Трампу развеять опасения лагеря “Великой Америки”, противящегося любому иностранному вмешательству, а также пополнит послужной список президента еще одной выгодной сделкой, заявили официальные лица.

Буферная зона

Некоторые европейские страны выдвинули идею создания демилитаризованной буферной зоны для размежевания украинских и российских сил по окончании боевых действий. Ее патрулирование может осуществляться миротворцами или наблюдателями и будет согласовано Киевом и Москвой по итогам мирного соглашения.

Владимир Зеленский наверняка потребует разместить в этой зоне европейские войска. Кремль предложил, чтобы в качестве гаранта безопасности на переговорах о мирном соглашении выступил Китай. Как сообщает The Financial Times, Трамп в ходе встречи с европейскими лидерами на прошлой неделе и сам предложил разместить китайские войска в качестве миротворцев на Украине.

Однако из-за разногласий между противниками этот вариант едва ли будет одобрен. Идея, которую впервые выдвинул Путин, встретила яростное сопротивление Европы. Еще раньше ее забраковал Зеленский из-за того, что Пекин поддерживает военную кампанию Москвы.

Европейские страны настаивают на том, что не будут размещать своих военнослужащих на передовой между украинской и российской армиями.

Комментируя перспективу создания буферной зоны, Зеленский заявил, что российские войска вольны отступить, если хотят увеличить дистанцию до украинских войск.

Силы поддержки

Войска под руководством европейских стран могут разместиться в тылу Украины, чтобы обеспечить третью линию обороны в случае повторного вторжения России. Но, в первую очередь, это будет сдерживающий контингент из тысяч европейских военнослужащих. “Главная цель — показать украинцам, что мы будем сражаться вместе с ними, если России снова вторгнется”, — заявил один чиновник.

Несколько десятков стран изъявили готовность участвовать: среди них Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, а также Прибалтика, Северная Европа и Скандинавия.

Ранее обсуждался контингент численностью порядка 30 000 европейских военнослужащих, однако источник добавил, что эту цифру, судя по всему, снизили из-за нехватки ресурсов и опасений, что такой контингент покажется Путину “слишком мощным”.

Однако общие заявления о поддержке редко когда подкреплялись конкретными обещаниями, сообщили официальные лица в ходе обсуждений. Во многом это будет зависеть от американского участия и помощи в логистике и разведке.

Газета The Telegraph ранее сообщала, что силы поддержки будут развернуты на Украине лишь на срок от пяти до десяти лет или до тех пор, пока заинтересованные страны не убедятся в том, что ВСУ по силам защитить страну самим.

Патрулирование воздушного пространства

Европейские страны обсуждают воздушное прикрытие, которое позволит Украине с уверенностью возобновить коммерческие авиаперелеты. Как сообщает The Telegraph, эта схема может быть поэтапной и двигаться с запада на восток, пока вся страна не станет достаточно безопасной для коммерческих авиаперевозок. Возобновление авиасообщения считается ключевым элементом для стимулирования инвестиций в разоренную страну, а также поможет беженцам вернуться домой.

На первом этапе миссия с использованием западных истребителей и наземных систем ПВО позволит открыть воздушное пространство над Львовом и возобновить работу аэропортов на западе страны. По мере укрепления доверия к режиму прекращения огня миссия будет расширена на восток, в сторону Киева и других городов.

Черноморская оперативная группа

Согласно планам, военно-морскую миссию в Черном море, направленную на обеспечение безопасности торговых путей, возглавит Турция. Киев уже добился открытия судоходных коридоров, несмотря на продолжающиеся боевые действия, и западное патрулирование позволит восстановить больше маршрутов.

Миссия при поддержке черноморских государств Болгарии и Румынии также возглавит усилия по разминированию акватории. Румыния уже закупает военные корабли на турецких верфях, готовясь взять на себя более важную роль в регионе.

Турция заблокировала доступ в Черное море как российским, так и новым украинским судам, обещанным Киеву западными союзниками, стремясь ограничить конфликт.

Учебные миссии Запада

Наиболее вероятным европейским развертыванием представляется размещение военных инструкторов на новых базах на Западной Украине. Эту идею впервые предложил президент Эммануэль Макрон в прошлом году на фоне массового дезертирства украинцев из тренировочных лагерей во Франции.

На том этапе президент Джо Байден отверг ее как неоправданную эскалацию, сообщил бывший американский чиновник. Но в этом году она возникла вновь уже под нажимом Трампа, который потребовал сформулировать мирный план в качестве еще одного сдерживающего фактора против российского вторжения.

Западные инструктора также ускорят процесс перевооружения и восстановления ВСУ, чтобы создать эффект “стального дикобраза” на линии фронта.

Согласно текущим планам, помимо французской миссии, на Западную Украину, по-видимому, также будет перенесена весьма успешная британская учебная программа Interflex.

Поддержка США жизненно важна

Необходимым условием для любой европейской миссии считается логистическая поддержка США. Европейские официальные лица полагают, что Вашингтон откликнулся на их просьбы предоставить тяжелые транспортные самолеты для переброски техники и войск на восток, в сторону Украины.

Это также поддержит стабильные поставки западного оружия на Украину. Европейские страны за последние недели уже пообещали закупить для Киева американскую военную технику на сумму не менее 10 миллиардов долларов. Украина, со своей стороны, предложила закупить по окончании боевых действий технику еще на 90 миллиардов.

В рамках подготовки к этому Госдепартамент уже одобрил продажу крылатых ракет воздушного базирования и сопутствующего оборудования на сумму порядка 825 миллионов долларов. Помимо 3 350 ракет ERAM дальностью до 450 километров, которые могут быть доставлены в Киев в течение нескольких недель, в пакет помощи также вошли системы наведения GPS, средства радиоэлектронной борьбы, вспомогательное оборудование, программное обеспечение для планирования миссий, запчасти и техническая поддержка, объявил Пентагон в четверг.

Всё решает разведка

Еще одно предварительное условие для любого европейского развертывания — это американская поддержка в области разведки, рекогносцировки и наблюдения, заявили официальные лица. Европейским странам не хватает спутниковых возможностей, необходимых для отслеживания режима прекращения огня. Считается, что, помимо поддержки наземных операций, разведданные также станут ключом к патрулированию воздушного пространства.

После стычки с Зеленским в Овальном кабинете Трамп временно лишил Киев разведданных. Считается, что именно это ускорило сдачу плацдарма ВСУ под Курском.

Сообщается, что Пентагон не в полной мере задействовал разведданные, необходимые Киеву для ракетных ударов в тыл противнику, что фактически позволило США накладывать вето на подобные планы. Как сообщил The Telegraph осведомленный источник, официальные лица США также обратились к Министерству обороны Великобритании с просьбой не делиться с Киевом соответствующими разведданными, покуда Трамп ведет мирные переговоры с Путиным.

Командование и управление

Европе также не хватает опыта координации крупных военных миссий — эта задача в основном возложена на “четырехзведных” генералов США. Европейские и американские официальные лица обсуждали перспективу привлечения американского командования для координации миссий в рамках мирного плана.

В качестве возможной кандидатуры на эту должность, если идея получит одобрение Трампа, рассматривается главнокомандующий НАТО американский генерал Алексус Гринкевич. Белый дом уже одобрил его участие в недавнем водовороте военных планов, и европейские союзники сочли это одним из самых убедительных признаков того, что президент расположен дать гарантии безопасности.

Передав генералу Гринкевичу более обширные полномочия, коалиция получит выгоду в виде заранее разработанных планов защиты континента от российского вторжения и дополнительных гарантий безопасности со стороны США.

Общая поддержка США

Однако большинство европейских стран по-прежнему опасается, что развертывание войск состоится лишь при серьезной поддержке США. “Мы будем участвовать в качестве подстраховки. Мы хотим им помочь”, — заявил Трамп журналистам на прошлой неделе.

Однако европейцы заявили, что пока не представляют себе, как именно Белый дом намерен поддержать будущую миссию. Главная просьба европейских правительств к Трампу — разместить в соседних Польше или Румынии истребители и ракеты, чтобы отреагировать на первые же признаки российской агрессии.

Европейские официальные лица убеждены, что такой уровень гарантий со стороны Вашингтона заставит Россию подумать дважды, прежде чем нападать на их контингент на Украине. “Перспектива военного ответа США — это не то же самое, если ответит одна Европа”, — сообщил источник.

Однако даже если Трамп устно согласится с этим замыслом, европейские столицы сомневаются в прочности этого обещания. Американский президент известен своей переменчивостью, и даже если он сдержит свое обещание, оно может утратить силу, когда он в итоге покинет Белый дом.

“Проблема в том, что сам Трамп убежден, что одного его слова и одной его власти достаточно, чтобы сдержать русских, — сообщил источник в Уайтхолле. — Как вы понимаете, украинцы смотрят на это совершенно иначе”.

Путину по-прежнему нет веры

Среди европейских официальных лиц также бытует мнение, что гарантии безопасности в принципе так и не увидят свет, поскольку Путин может и не согласиться на прекращение огня. Многие считают, что он водит Трампа за нос и затягивает боевые действия, чтобы расширить подконтрольную себе территорию. В пятницу Москва заявила, что западные предложения о гарантиях безопасности “однобоки” и “явно направлены на сдерживание России”, чем лишь усугубила европейский скепсис.

Отказ Путина прекращать огонь уже привел к тому, что Трамп снял с повестки дня экономические стимулы, которые собирался предложить России для мирного урегулирования.

В начале месяца газета The Telegraph сообщила, что президент США прибыл в Анкоридж на Аляске, собираясь предложить Путину ряд денежных возможностей. Среди них — доступ к природным ресурсам Аляски и частичное снятие американских санкций с российской авиационной промышленности.

Крупнейшей стала бы выгодная сделка, которая бы обеспечила Путину доступ к месторождениям редкоземельных металлов на украинских территориях, в настоящее время подконтрольных России (у автора явно нарушена логика: если территория “подконтрольна России”, то доступ у нее уже имеется по умолчанию. — Прим. ИноСМИ).

Глава администрации президента Украины Андрей Ермак заявил, что США не давят на Украину и не требуют от нее территориальных уступок. “Я доволен встречей с Уиткоффом... Никто с американской стороны не давит на Украину по каким-то территориям”, — заявил он после встречи со специальным представителем Трампа в Нью-Йорке.