Трамп: обеспечивать гарантии безопасности Киеву будет в основном Европа

Президент США также отметил, что не планирует отправлять американских солдат на Украину

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Обеспечивать гарантии безопасности Украине будут в основном европейские страны, но США готовы им помочь. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

В интервью порталу The Daily Caller Трампа спросили, допускает ли он оказание Украине поддержки с воздуха в качестве гарантии безопасности.

"Возможно, мы сделаем что-то, я бы хотел решения [проблемы] <...>. Если я смогу положить конец [гибели военных на поле боя] тем, что самолет будет периодически пролетать в воздухе, главным образом за это будут отвечать европейцы, но мы помогли бы им", - сказал он, отметив, что не планирует отправлять американских солдат на Украину.