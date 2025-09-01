Войти
ТАСС

Белоусов проинспектировал Военный университет МО России

478
0
0
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Министр обороны отметил важность внедрения в систему обучения передового опыта применения войск и современной техники в ходе СВО

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проверил готовность фондов и учебно-материальной базы в Военном университете имени князя Александра Невского к началу нового учебного года. Об этом сообщили в Минобороны России.

В рамках реализации целевой задачи по модернизации системы военного образования и подготовки офицерских кадров, поставленной на расширенном заседании коллегии, в университете создано пять специализированных учебных аудиторий для подготовки операторов БПЛА, две лаборатории технического обслуживания БПЛА и 3D-печати.

"Андрею Белоусову доложили, что для подготовки курсантов задействовано свыше 100 единиц беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и наземных робототехнических комплексов. На занятиях отрабатываются навыки пилотирования, боевого применения и технического обслуживания БПЛА в полевых условиях с учетом опыта специальной военной операции", - сообщили в ведомстве.

Министр обороны отметил важность внедрения в систему обучения военных кадров передового опыта применения войск и современной военной техники в ходе СВО. Главе российского военного ведомства также доложили, что более 60% занятий по военно-профессиональным дисциплинам проводятся с учетом опыта спецоперации в форме практических занятий на полевой учебной базе полигона и учебно-тренировочного комплекса. На кафедре стрельбы и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники министру представили комплексное практическое занятие с курсантами по управлению огнем. На кафедре автомобильной подготовки доложили, что с 1 сентября здесь приступают к обучению курсантов по новой учебной дисциплине "Вождение мотовездеходов".

"Сегодня для вас знаменательный день. Вы принимаете военную присягу. Осознанно берете на себя обязательство защищать безопасность и интересы России, - сказал Белоусов, обращаясь к курсантам на торжественной церемонии приведения к Военной присяге. - Принося клятву верности Родине, вы даете обещание беззаветно исполнять воинскую обязанность".

Всего в этом году зачислено на первые курсы факультетов ВУМО свыше 650 человек, из которых около 150 дети участников СВО и сами военнослужащие. С 2020 года в Военном университете набор курсантов по отдельным специальностям увеличился в 10 раз. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
БПЛА
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.09 20:33
  • 0
Комментарий к ""Дракон", "Черный орел", "Прорыв": как танкопром искал пути к совершенству"
  • 01.09 18:29
  • 0
Ответ на "Зеленский заявил о планировании новых ударов по РФ и показал пуск «Фламинго»"
  • 01.09 18:15
  • 0
Комментарий к "Впервые в истории! Детальный анализ ядерной доктрины России (JB Press, Япония)"
  • 01.09 16:35
  • 10355
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.09 16:31
  • 0
Агрессивный «Защитник»
  • 01.09 11:20
  • 1
Если завтра война: пять пакистанских видов вооружений, которых должна бояться Индия (The National Interest, США)
  • 01.09 10:39
  • 1
Трамп обсуждает отправку на Украину частной армии (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 01.09 10:35
  • 1
Зеленский заявил о планировании новых ударов по РФ и показал пуск «Фламинго»
  • 01.09 06:14
  • 0
Новые антирусские "тараны"?
  • 01.09 05:42
  • 147
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 31.08 19:15
  • 10
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 31.08 06:04
  • 1
Комментарий к "Малый с «Калибром»: как новые корабли усилят ВМФ России"
  • 30.08 10:50
  • 1527
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.08 21:05
  • 1
В России экспериментируют с уникальной связью через беспилотники
  • 29.08 20:16
  • 109
Обзор программы создания Ил-114-300