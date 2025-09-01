Войти
Стратегическая инициатива в руках ВС РФ. Герасимов о весенне-летней кампании

485
0
0
Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ ТАСС

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года и уточнил задачи группировкам войск на дальнейшую перспективу.

ТАСС собрал основное из его заявлений.

Безостановочное наступление РФ

  • Объединенная группировка войск продолжает безостановочное наступление практически по всей линии фронта.
  • С марта российские войска освободили более 3,5 тыс. кв. км территории и 149 населенных пунктов.
  • Освобождено 99,7% территории Луганской Народной Республики и 79% территории Донецкой Народной Республики. Под контролем российских войск находятся 74% Запорожской и 76% Херсонской областей.
  • ВС РФ продвигаются в Днепропетровской области, где взято под контроль семь населенных пунктов.
  • ВСУ сосредоточили в весенне-летний период все усилия на замедлении наступления ВС РФ, неся при этом большие потери. В результате противник вынужден перебрасывать наиболее боеспособные подразделения с одного кризисного направления на другое.
  • Стратегическая инициатива на сегодняшний день полностью находится у российских войск.
  • Российские военные продолжат выполнение задач специальной военной операции ведением наступательных действий.

Создание зоны безопасности

  • Российские войска успешно выполняют задачи по созданию вдоль государственной границы зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях.
  • После разгрома противника и ликвидации его вклинения на территории Курской области группировка "Север" выполняет задачу по созданию зоны безопасности.
  • В Сумской области под контроль ВС РФ перешли 210 кв. км территории и 13 населенных пунктов.
  • На территории Харьковской области ведутся боевые действия по улучшению положения дел на волчанском и липцовском направлениях.

Западная группировка войск

  • Бойцы группировки войск "Запад" практически полностью блокировали Купянск и освободили около половины его территории.
  • На рубцовском направлении подразделения группировки продвинулись до 25 км в глубину обороны ВСУ и овладели 10 населенными пунктами.
  • На краснолиманском направлении ведутся бои по уничтожению украинских формирований в населенном пункте Кировск.
  • Завершается разгром группировки ВСУ в Серебрянском лесничестве, противник прижат к реке Северский Донец.

Южная группировка войск

  • ВС РФ развивают наступление на северском направлении, бои идут в городской черте Северска.
  • После освобождения Часова Яра российские бойцы продолжают развивать наступление на запад и вышли к юго-восточным окраинам Константиновки.
  • На александро-калиновском направлении за последний месяц освобождено пять населенных пунктов, в том числе Александро-Калиново, Щербиновка и Клебан-Бык, играющие ключевую роль в обороне ВСУ.
  • Завершается уничтожение подразделений ВСУ, заблокированных южнее Клебан-Быкского водохранилища.

Центральная группировка войск

  • Развивается наступление на всех направлениях - октябрьском, красноармейском и днепропетровском.
  • Осуществляется охват и блокирование красноармейско-димитровской агломерации. Бои идут в самом Красноармейске.
  • Преодолены линии инженерных заграждений ВСУ на админгранице Днепропетровской области, где освобождены Дачное и Филия.

Восточная группировка войск

  • Подразделения группировки продвигаются в западном направлении по территории Донецкой Народной Республики и овладели 25 населенными пунктами.
  • Освобожденная 29 августа Камышеваха стала последним населенным пунктом ДНР в полосе ответственности группировки.
  • Продолжается освобождение территории Запорожской области, где войска группировки взяли под контроль Малиновку и Темировку.
  • Развивается наступление в Днепропетровской области. Освобождены Вороное, Январское, Новогеоргиевка, Малиевка и Запорожское.

Группировка войск "Днепр"

  • Российские бойцы развивают наступление на ореховском направлении, овладели шестью населенными пунктами в Запорожской области (Каменское, Пятихатки, Степовое, Малые Щербаки, Щербаки, Лобковое).
  • Ведутся активные действия по освобождению Степногорска, Малой Токмачки и Плавней.

Удары по объектам ВПК Украины

  • ВС РФ за весенне-летний период нанесли удары по 76 важным объектам, приоритет отдается предприятиям по производству ракетных комплексов и БПЛА.
  • ВС РФ совместно с ФСБ России в июле - августе нанесли серию ударов по ключевым производствам, задействованным в создании ОТРК "Сапсан", уничтожено конструкторское бюро.
  • ВС РФ поразили 28 августа киевские предприятия ракетной и авиационной промышленности, производящие комплектующие к ОТРК "Сапсан", "Гром-2", а также авиабазы.
  • Удар нанесен ночью 30 августа по объектам на "Южмаше", "КБ им. Янгеля", по "Мотору Сичу", сборочным цехам Павлоградского химического завода, поражена авиационная техника на десяти военных аэродромах.

Героизм российских военнослужащих

  • Материальной основой успешных действий российских военных являются своевременные поставки промышленностью высокоточного оружия, ракет, боеприпасов.
  • Решающая роль остается за военнослужащими. При выполнении боевых задач они демонстрируют лучшие черты российского воинства.
  • Более 120 тыс. российских военнослужащих удостоены госнаград за мужество, героизм и отвагу, проявленные в период весенне-летней кампании.
  • Командиры тактического звена в зоне СВО в полной мере овладели навыками организации и ведения боя, осваивают нестандартные способы действий.

 

