Стратегическая инициатива в руках ВС РФ. Герасимов о весенне-летней кампании

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года и уточнил задачи группировкам войск на дальнейшую перспективу.
ТАСС собрал основное из его заявлений.
Безостановочное наступление РФ
- Объединенная группировка войск продолжает безостановочное наступление практически по всей линии фронта.
- С марта российские войска освободили более 3,5 тыс. кв. км территории и 149 населенных пунктов.
- Освобождено 99,7% территории Луганской Народной Республики и 79% территории Донецкой Народной Республики. Под контролем российских войск находятся 74% Запорожской и 76% Херсонской областей.
- ВС РФ продвигаются в Днепропетровской области, где взято под контроль семь населенных пунктов.
- ВСУ сосредоточили в весенне-летний период все усилия на замедлении наступления ВС РФ, неся при этом большие потери. В результате противник вынужден перебрасывать наиболее боеспособные подразделения с одного кризисного направления на другое.
- Стратегическая инициатива на сегодняшний день полностью находится у российских войск.
- Российские военные продолжат выполнение задач специальной военной операции ведением наступательных действий.
Создание зоны безопасности
- Российские войска успешно выполняют задачи по созданию вдоль государственной границы зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях.
- После разгрома противника и ликвидации его вклинения на территории Курской области группировка "Север" выполняет задачу по созданию зоны безопасности.
- В Сумской области под контроль ВС РФ перешли 210 кв. км территории и 13 населенных пунктов.
- На территории Харьковской области ведутся боевые действия по улучшению положения дел на волчанском и липцовском направлениях.
Западная группировка войск
- Бойцы группировки войск "Запад" практически полностью блокировали Купянск и освободили около половины его территории.
- На рубцовском направлении подразделения группировки продвинулись до 25 км в глубину обороны ВСУ и овладели 10 населенными пунктами.
- На краснолиманском направлении ведутся бои по уничтожению украинских формирований в населенном пункте Кировск.
- Завершается разгром группировки ВСУ в Серебрянском лесничестве, противник прижат к реке Северский Донец.
Южная группировка войск
- ВС РФ развивают наступление на северском направлении, бои идут в городской черте Северска.
- После освобождения Часова Яра российские бойцы продолжают развивать наступление на запад и вышли к юго-восточным окраинам Константиновки.
- На александро-калиновском направлении за последний месяц освобождено пять населенных пунктов, в том числе Александро-Калиново, Щербиновка и Клебан-Бык, играющие ключевую роль в обороне ВСУ.
- Завершается уничтожение подразделений ВСУ, заблокированных южнее Клебан-Быкского водохранилища.
Центральная группировка войск
- Развивается наступление на всех направлениях - октябрьском, красноармейском и днепропетровском.
- Осуществляется охват и блокирование красноармейско-димитровской агломерации. Бои идут в самом Красноармейске.
- Преодолены линии инженерных заграждений ВСУ на админгранице Днепропетровской области, где освобождены Дачное и Филия.
Восточная группировка войск
- Подразделения группировки продвигаются в западном направлении по территории Донецкой Народной Республики и овладели 25 населенными пунктами.
- Освобожденная 29 августа Камышеваха стала последним населенным пунктом ДНР в полосе ответственности группировки.
- Продолжается освобождение территории Запорожской области, где войска группировки взяли под контроль Малиновку и Темировку.
- Развивается наступление в Днепропетровской области. Освобождены Вороное, Январское, Новогеоргиевка, Малиевка и Запорожское.
Группировка войск "Днепр"
- Российские бойцы развивают наступление на ореховском направлении, овладели шестью населенными пунктами в Запорожской области (Каменское, Пятихатки, Степовое, Малые Щербаки, Щербаки, Лобковое).
- Ведутся активные действия по освобождению Степногорска, Малой Токмачки и Плавней.
Удары по объектам ВПК Украины
- ВС РФ за весенне-летний период нанесли удары по 76 важным объектам, приоритет отдается предприятиям по производству ракетных комплексов и БПЛА.
- ВС РФ совместно с ФСБ России в июле - августе нанесли серию ударов по ключевым производствам, задействованным в создании ОТРК "Сапсан", уничтожено конструкторское бюро.
- ВС РФ поразили 28 августа киевские предприятия ракетной и авиационной промышленности, производящие комплектующие к ОТРК "Сапсан", "Гром-2", а также авиабазы.
- Удар нанесен ночью 30 августа по объектам на "Южмаше", "КБ им. Янгеля", по "Мотору Сичу", сборочным цехам Павлоградского химического завода, поражена авиационная техника на десяти военных аэродромах.
Героизм российских военнослужащих
- Материальной основой успешных действий российских военных являются своевременные поставки промышленностью высокоточного оружия, ракет, боеприпасов.
- Решающая роль остается за военнослужащими. При выполнении боевых задач они демонстрируют лучшие черты российского воинства.
- Более 120 тыс. российских военнослужащих удостоены госнаград за мужество, героизм и отвагу, проявленные в период весенне-летней кампании.
- Командиры тактического звена в зоне СВО в полной мере овладели навыками организации и ведения боя, осваивают нестандартные способы действий.