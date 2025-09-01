Стратегическая инициатива в руках ВС РФ. Герасимов о весенне-летней кампании

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года и уточнил задачи группировкам войск на дальнейшую перспективу.

ТАСС собрал основное из его заявлений.

Безостановочное наступление РФ

Объединенная группировка войск продолжает безостановочное наступление практически по всей линии фронта.

С марта российские войска освободили более 3,5 тыс. кв. км территории и 149 населенных пунктов.

Освобождено 99,7% территории Луганской Народной Республики и 79% территории Донецкой Народной Республики. Под контролем российских войск находятся 74% Запорожской и 76% Херсонской областей.

ВС РФ продвигаются в Днепропетровской области, где взято под контроль семь населенных пунктов.

ВСУ сосредоточили в весенне-летний период все усилия на замедлении наступления ВС РФ, неся при этом большие потери. В результате противник вынужден перебрасывать наиболее боеспособные подразделения с одного кризисного направления на другое.

Стратегическая инициатива на сегодняшний день полностью находится у российских войск.

Российские военные продолжат выполнение задач специальной военной операции ведением наступательных действий.

Создание зоны безопасности

Российские войска успешно выполняют задачи по созданию вдоль государственной границы зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях.

После разгрома противника и ликвидации его вклинения на территории Курской области группировка "Север" выполняет задачу по созданию зоны безопасности.

В Сумской области под контроль ВС РФ перешли 210 кв. км территории и 13 населенных пунктов.

На территории Харьковской области ведутся боевые действия по улучшению положения дел на волчанском и липцовском направлениях.

Западная группировка войск

Бойцы группировки войск "Запад" практически полностью блокировали Купянск и освободили около половины его территории.

На рубцовском направлении подразделения группировки продвинулись до 25 км в глубину обороны ВСУ и овладели 10 населенными пунктами.

На краснолиманском направлении ведутся бои по уничтожению украинских формирований в населенном пункте Кировск.

Завершается разгром группировки ВСУ в Серебрянском лесничестве, противник прижат к реке Северский Донец.

Южная группировка войск

ВС РФ развивают наступление на северском направлении, бои идут в городской черте Северска.

После освобождения Часова Яра российские бойцы продолжают развивать наступление на запад и вышли к юго-восточным окраинам Константиновки.

На александро-калиновском направлении за последний месяц освобождено пять населенных пунктов, в том числе Александро-Калиново, Щербиновка и Клебан-Бык, играющие ключевую роль в обороне ВСУ.

Завершается уничтожение подразделений ВСУ, заблокированных южнее Клебан-Быкского водохранилища.

Центральная группировка войск

Развивается наступление на всех направлениях - октябрьском, красноармейском и днепропетровском.

Осуществляется охват и блокирование красноармейско-димитровской агломерации. Бои идут в самом Красноармейске.

Преодолены линии инженерных заграждений ВСУ на админгранице Днепропетровской области, где освобождены Дачное и Филия.

Восточная группировка войск

Подразделения группировки продвигаются в западном направлении по территории Донецкой Народной Республики и овладели 25 населенными пунктами.

Освобожденная 29 августа Камышеваха стала последним населенным пунктом ДНР в полосе ответственности группировки.

Продолжается освобождение территории Запорожской области, где войска группировки взяли под контроль Малиновку и Темировку.

Развивается наступление в Днепропетровской области. Освобождены Вороное, Январское, Новогеоргиевка, Малиевка и Запорожское.

Группировка войск "Днепр"

Российские бойцы развивают наступление на ореховском направлении, овладели шестью населенными пунктами в Запорожской области (Каменское, Пятихатки, Степовое, Малые Щербаки, Щербаки, Лобковое).

Ведутся активные действия по освобождению Степногорска, Малой Токмачки и Плавней.

Удары по объектам ВПК Украины

ВС РФ за весенне-летний период нанесли удары по 76 важным объектам, приоритет отдается предприятиям по производству ракетных комплексов и БПЛА.

ВС РФ совместно с ФСБ России в июле - августе нанесли серию ударов по ключевым производствам, задействованным в создании ОТРК "Сапсан", уничтожено конструкторское бюро.

ВС РФ поразили 28 августа киевские предприятия ракетной и авиационной промышленности, производящие комплектующие к ОТРК "Сапсан", "Гром-2", а также авиабазы.

Удар нанесен ночью 30 августа по объектам на "Южмаше", "КБ им. Янгеля", по "Мотору Сичу", сборочным цехам Павлоградского химического завода, поражена авиационная техника на десяти военных аэродромах.

Героизм российских военнослужащих