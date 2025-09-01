МО: освобождено 99% ЛНР и более 70% в ДНР, Запорожской и Херсонской областях

Российские войска освободили 99,7% территории Луганской Народной Республики (ЛНР), 79% территории Донецкой Народной Республики (ДНР), 74% Запорожской и 76% Херсонской областей, заявил 30 августа начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал армии Валерий Герасимов.

«Освобождено 99,7% территории Луганской Народной Республики (осталось менее 60 кв. км) и 79% территории Донецкой Народной Республики. Под контролем российских войск находятся 74% Запорожской и 76% Херсонской областей», — сказал он, подводя итоги боевых действий за весенне-летний период.

В ходе доклада Герасимов сообщил, что Вооруженные силы ВС РФ успешно создают вдоль границы РФ зону безопасности в Сумской и Харьковской областях.

Кроме того, начальник Генштаба ВС России отметил, что Российская армия практически полностью блокировала украинские формирования в городе Купянск Харьковской области. Сейчас российские военные группировки войск «Запад» контролируют около половины территории населенного пункта.