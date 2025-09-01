Войти
Сийярто: встреча глав МИД ЕС показала настрой на продолжение конфликта на Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Брюссель и большинство стран - членов Евросоюза готовы направить Киеву еще €10 млрд из средств европейского народа на закупку оружия и содержание украинской армии, указал глава венгерского МИД

БУДАПЕШТ, 30 августа. /ТАСС/. Неформальная встреча глав МИД стран Евросоюза в Копенгагене показала, что большинство из них настроены на длительное продолжение военного конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании с коллегами из ЕС в Копенгагене.

"Сегодняшняя встреча министров иностранных дел ясно показала, что Брюссель и значительная часть государств - членов ЕС готовятся к продолжению войны в течение длительного времени. Брюссель и большинство стран Европейского союза, возможно, не заинтересованы в успехе мирного процесса", - сказал Сийярто в беседе с венгерскими журналистами в столице Дании, которая транслировалась телеканалом М1.

Министр отметил, что "Брюссель и большинство стран - членов ЕС готовы направить Украине еще €10 млрд из средств европейского народа на закупку оружия и содержание украинской армии". "Они хотят потратить десятки миллиардов евро, чтобы платить украинским солдатам, покупать беспилотники для украинцев и управлять украинским государством", - уточнил министр. Он пояснил, что в ЕС "нет единого мнения о том, следует ли использовать замороженные российские активы для покрытия этих расходов", поэтому, с точки зрения Брюсселя, Украина должна финансироваться из бюджета Евросоюза". 

