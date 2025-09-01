В США одобрили поставку Украине запчастей для Patriot

Госдеп одобрил поставку Украине запчастей Patriot на 179,1 миллиона долларов

Госдеп США одобрил возможную поставку Украине запчастей для системы Patriot на почти 180 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

В Пентагоне уточнили, что поставку Украине запчастей для Patriot одобрили на сумму в 179,1 миллиона долларов. Кроме того, Киеву поставят услуги спутниковой связи на 150 миллионов долларов. Контракт предполагает расширения для терминалов компании Starlink, которыми обладает Киев.

Ранее в США одобрили продажу Украине оружия почти на миллиард долларов. До этого президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон больше не будут участвовать в финансировании Украины.