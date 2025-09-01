Эксперты обсуждают заявление министра обороны Белоусова о КОТЗ «Свод»

Источник изображения: topwar.ru

Одно из заявлений российского министра обороны привлекло к себе особое внимание со стороны военных экспертов. Речь идёт об упоминании Андреем Белоусовым системы «Свод».

Речь идёт о новом комплексе осведомлённости в тактическом звене (КОТЗ) «Свод».

Разработка этого комплекса велась с прошлого года. А уже осенью этого года начнёт поступать в войска в рамках опытно-боевой эксплуатации.

По словам главы оборонного ведомства, далее начнётся масштабирование как производства «Свода», так и его применения во всех группировках войск.

Пока нет данных относительно того, является ли «Свод» целиком и полностью системой «с нуля» или же у него есть свои более ранние вариации, как минимум на стадии опытно-конструкторских изысканий.

Здесь стоит напомнить, что несколько лет назад сообщалось не просто о разработке, но даже и о доведении до уровня промышленного производства ЕСУ ТЗ (Единой системы управления тактического звена). На нашем портале соответствующие материалы публиковались, включая публикацию от 2021 года.

Тогда отмечалось, что ЕСУ ТЗ начала использоваться с 2016 года. Речь идёт о военных учениях «Кавказ-2016». А с 2018 года ЕСУ ТЗ пошла в производственную серию.

Ключевыми составляющими того варианта ЕСУ ТЗ были многофункциональные радиостанции с компьютерными узлами для обработки данных в тактическом звене. Сообщалось, что радиостанции полностью защищены не только от перехвата данных, но и от поставленных противником помех. Тогда речь зашла о сетецентрическом управлении войсками.

В этой связи крайне интересен вопрос, учтены ли в «Своде» «ошибки прошлого», ведь именно такой учёт позволит сделать новый КОТЗ по настоящему эффективным в войсках.