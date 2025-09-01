Источник изображения: topwar.ru

Поступают сообщения о результатах нанесения ударов по целям в Днепропетровске. Основной целью стало предприятие «Южмаш». Напомним, что в своё время именно этот завод стал первым из тех, кто испытал на себе баллистическую ракету средней дальности «Орешник».

Спутниковые ресурсы NASA отмечают очаги пожара на территории «Южмаша», включая территорию конструкторского бюро.

По последним данным, удары по заводу носили комбинированный характер. Сначала – волна дронов, которая в значительной степени ослабила днепропетровский контур ПВО. Затем пошли удары ракетами. По некоторым сведениям, помимо ракет авиационного базирования X-101 удары по «Южмашу» были нанесены и с применением ОТРК «Искандер».

Сообщается о крупном пожаре, который вспыхнул на территории складских помещений днепропетровского завода.

После 6:00 возобновились удары по объектам в Киеве. Местные паблики пишут, что «приходится укрываться на станциях метро». Странно, а разве метро - это не наследие «жестокого коммунистического режима». Ведь по всем законам современной Украины оно давно должно быть демонтировано, как, собственно, и завод «Южмаш» в Днепропетровске.

Кличко в объективе после предыдущего удара: