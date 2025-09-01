Предполагаемая поставка Украине 3350 новых малогабаритных крылатых ракет ERAM

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 28 августа 2025 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой поставке Украине по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 3350 новых высокоточных авиационных управляемых ракет Extended Range Attack Munition (ERAM). Поставка одобрена Государственным департаментом США. Оценочная стоимость поставки, включая ракетные контейнеры, вспомогательное и учебное оборудование и имущество, запасные системы и части, подготовку личного состава и техническую поддержку, составляет 825 млн долл.

Малогабаритная авиационная крылатая ракета RAACM (Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile) разработки американской компании CoAspire, предназначенная для поставки на Украину по программе Extended Range Attack Munition (ERAM) (с) CoAspire

Ранее 24 августа о решении администрации президента США Дональда Трампа поставить Украине 3350 новых ракет ERAM сообщила со ссылкой на информированные источники газета "The Wall Street Journal", при этом утверждалось, что первые образцы ракет должны быть поставлены вооруженным силам Украины "через шесть недель".

Согласно уведомлению DSCA, в поставку должны войти, помимо 3350 ракет ERAM, также 3350 модулей инерциально-спутникового наведения для них, оснащенных антипомеховым модулем Selective Availability Anti-Spoofing Module (SAASM) типа Y-Code или M-Code.

Финансирование поставки ракет ERAM Украине, согласно уведомлению, должно быть осуществлено Данией, Норвегией и Нидерландами, а также в счет военной помощи США через механизм Foreign Military Financing (FMF). Прямо заявлено, что "система ERAM является примером совместной работы с нашими союзниками по НАТО по разработке эффективной и масштабируемой системы, способной быть поставленной в сжатые сроки".

Генеральными подрядчиками поставки в уведомлении названы компании Zone 5 Technologies и CoAspire, и это, видимо, наконец, проясняет вопрос с обликом ракет ERAM.

Ракеты ERAM (Extended Range Air Munition) разрабатывались в качестве дешевого массового высокоточного авиационного боеприпаса по заданию ВВС США с января 2024 года, при этом подрядчики не раскрывались. В июле 2024 года ВВС США опубликовали относительно подробное задание по проекту ERAM, согласно которому ракеты ERAM создавались в первую очередь для Украины, и заданием предполагалась "возможность оснащения ими истребителей иностранных типов". Согласно заданию, боеприпас ERAM должен иметь дальность полета не менее 250 морских миль (463 км), крейсерскую скорость полета не ниже 0,6М, стартовую массу 500 фунтов (227 кг) и осколочно-боевую часть с программируемым взрывателем. Требовалось достижение КВО 10 м даже в условиях подавления сигнала GPS. Еще одним требованием для ERAM была возможность подрядчика быстро нарастить производство до более чем 1000 ракет в год в течение 24 месяцев после подписания контракта, - так что, видимо, поставка 3360 ракет Украине рассчитана на несколько лет.

Согласно ряду последних публикаций, фактически подтвержденным теперь уведомлением DSCA, под ERAM скрываются фактически две малогабаритные авиационные крылатые ракеты - Rusty Dagger разработки компании Zone 5 Technologies (Сан-Луис-Обиспо, штат Калифорниия) и RAACM (Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile) разработки компании CoAspire (Фэрфакс, штат Вирджиния). Как можно понять, Украине будут поставляться под обозначением ERAM оба этих типа ракет.

Оба типа ракет, судя по их известному облику, представляют собой типичные малогабаритные авиационные крылатые ракеты, выполненные с элементами малозаметности, с выдвижным крылом и малоабаритным турбореактивным двигателем.

Ракета Rusty Dagger разработки Zone 5 Technologies, официально обозначаемая как Rusty Dagger Open Weapon Platform, проходила испытания с начала 2025 года в рамках программы ВВС США Enterprise Test Vehicle по демонстрации опытных образцов модульного недорогого авиационного оружия класса "воздух-поверхность". Компания Zone 5 Technologies демонстрировала видео испытательных пусков ракеты Rusty Dagger со старого опытового самолета A-4 Skyhawk. При этом заявляется дальность полета Rusty Dagger "более 500 морских миль" (более 900 км) и оснащение ее, помимо инерциально-спутниковой, также корелляционной системой наведения по рельефу местности.

Ракета RAACM была создана компанией CoAspire в рамках одноименной программы ВВС США Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile, которая, видимо, и была "внутренней" основой "украинской" программы ERAM. Впервые RAACM компании CoAspire была представлена публично в апреле 2025 года на выставке-конференции Sea Air Space 2025, тогда же было сообщено о проведенных в марте успешных испытательных пусках ракеты также с самолета A-4 Skyhawk. Заявляется, что ракета имеет габариты стандартной 500-фунтовой авиационной бомбы Mk 82 и выполнена с широким использованием 3D-печати. По сообщениям, ВВС и ВМС США уже выделили средства на проведение работ по интеграции ракет RAACM в состав вооружения своих боевых самолетов F-15E, F-16C/D, F/A-18E/F и F-35A/B/C. CoAspire предлагает также использование ракет RAACM в системе "паллетного" сброса Rapid Dragon с рампы военно-транспортных самолётов, а также вариант наземного и корабельного запуска RAACM-S из контейнеризированных пусковых установок и с интеграцией в систему наведения ракеты даталинка.

27 августа 2025 года министерство обороны США выделило дополнительные средства для ускорения работ по программе ERAM. Компания CoAspire в рамках пересмотренного контракта получила более 33,8 млн долл вместо 13,2 млн долл, выделенных ей изначально. В свою очередь, Zone 5 Technologies получила увеличение финансирования по своему контракту по ERAM с 7,7 млн долл до 33,5 млн долл.

"The Wall Street Journal" в своей публикации подчеркивала, что, ввиду значительной дальности ракет ERAM, каждое применение ERAM ВСУ потребует одобрения министерства обороны США, подобно тому, как это делается с поставленными Украине оперативно-тактическими ракетами ATACMS.

Малогабаритная авиационная крылатая ракета Rusty Dagger Open Weapon Platform американской компании Zone 5 Technologies, предназначенная для поставки на Украину по программе Extended Range Attack Munition (ERAM) (с) Zone 5 Technologies

Видео о ракете Rusty Dagger Open Weapon Platform компании Zone 5 Technologies (с) Zone 5 Technologies :

Изображения применения крылатой ракеты RAACM (Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile) разработки американской компании CoAspire с различных носителей (с) CoAspire

Видео о ракете RAACM компании CoAspire (с) CoAspire и Naval News :