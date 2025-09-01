Вернуть в строй: в Саратове возрождено военное училище РХБЗ

ВУЗу присвоено имя погибшего от рук террористов генерал-лейтенанта Игоря Кириллова

Для войск радиационной, химической и биологической защиты кратно увеличат подготовку офицерских кадров. В Саратове 30 августа после долгого перерыва вновь откроется профильное высшее военное училище, которое должно устранить дефицит кадров и укрепить обороноспособность страны. Эксперты убеждены, что это необходимая мера, поскольку Вооруженные силы нуждаются в высококлассных инженерах и командирах.

Новое училище для войск РХБЗ

30 августа в Саратове состоится торжественная церемония открытия нового высшего военного инженерного училища, сообщили в военном ведомстве.

Основная задача учебного заведения — подготовка высококлассных инженеров-офицеров, способных решать актуальные задачи в области радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Программа обучения будет учитывать опыт, полученный в ходе специальной военной операции, и современные вызовы. Помимо учебной деятельности вуз будет вести научно-исследовательскую работу в интересах обороны страны.

Ожидается, что одновременно в училище смогут обучаться до 600 курсантов. После пяти лет подготовки выпускники получат воинское звание лейтенанта и квалификацию «инженер».

В день открытия училища курсанты первого набора принесут военную присягу. После этого они пройдут торжественным маршем перед командованием и гостями. Примечательно, что значительная часть курсантов — это военнослужащие по контракту, которые принимали участие в СВО.

Училищу присвоено имя начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, который погиб в результате теракта в Москве 17 декабря 2024 года. В день покушения он должен был провести свой очередной брифинг, сообщил «Известиям» источник в Минобороны. Не исключено, что он собирался обнародовать новые подробности расследований, связанных с применением ВСУ химического оружия или с попытками Киева создать «грязную» ядерную бомбу, не исключают эксперты. Именно работа по раскрытию таких фактов могла привести к покушению на генерала.

Справка «Известий» Взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома на Рязанском проспекте, сработало утром 17 декабря. Это произошло ровно в тот момент, когда начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник вышли из подъезда. 18 декабря, ФСБ заявила о задержании подозреваемого в причастности к совершению теракта. Взрыв был осуществлен 29-летним уроженцем Узбекистана. Мужчина дал показания и рассказал о заказчиках убийства. За совершение теракта ему обещали $100 тыс. и выезд в одну из стран Евросоюза.

Новое учебное заведение станет преемником традиций Саратовского высшего военного инженерного училища химзащиты, которое действовало с 1932 по 2009 год, прежде чем было расформировано.

Справка «Известий» История Саратовского военного химического училища началась в 1932 году, когда в Калинине была основана Военно-химическая школа. Она готовила командный и технический состав для химических войск Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). В 1941 году, в начальный период Великой Отечественной войны, учебное заведение передислоцировали в Кострому. 15 февраля 1942 года на базе Калининского училища было создано Саратовское военное пехотное училище. Однако уже в 1954 году, по решению Совета министров СССР, вуз снова сменил профиль и был преобразован в Саратовское училище химических войск. С этого момента учебное заведение развивалось, адаптируясь к новым реалиям. В 1968 году оно стало высшим военно-химическим командным училищем, а в 1973 году — высшим военным инженерным училищем химической защиты, где начали готовить инженеров-химиков. В 1986 году преподаватели и курсанты вуза принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В 1998 году училище преобразовали в Саратовский военный институт радиационной, химической и биологической защиты, а в 2001 году его вывели из подчинения войск РХБ защиты, изменив название на Саратовский военный институт биологической и химической безопасности. В 2009 году институт был ликвидирован. И в 2024 году по инициативе председателя Государственной думы Вячеслава Володина принято решение возродить легендарное учебное заведение.

Возрождение военного образования в России

В последние годы в военной сфере происходят серьезные изменения и область радиационной, химической и биологической защиты они тоже затронули, рассказал «Известиям» военный эксперт в области РХБЗ Олег Желтоножко.

— СВО показала, что в современных боестолкновениях важную роль играют огнеметные подразделения, которые стали ударной составляющей войск РХБЗ, — отметил эксперт. — Боевые действия показали, что огнеметные подразделения — это достаточно специфические части. Офицерам, которые будут командовать частями тяжелых огнеметных систем (ТОС), нужны знания, которые есть у артиллерийских, танковых и даже мотострелковых командиров.

Тактика использования ТОС в последнее время изменилась, отметил эксперт.

— Сейчас на переднем крае действуют гусеничные бронированные ТОС на базе танков, а из тыловых районов наносят удары колесные машины, — отметил он. — Для гибкого применения такой техники нужно воспитывать высококлассных военных специалистов.

Кроме того, будет сделан акцент на подготовку разведывательных подразделений РХБЗ, предположил Олег Желтоножко.

— Сейчас процесс радиационной, химической и биологической разведок меняется, — пояснил он. — Совершенствуются процессы дегазации и дезактивации. Появляются более современные и компактные машины. Раньше разведывательные химические машины (РХМ) были громоздкими из-за размеров аппаратуры. Но сейчас она стала гораздо меньше по размерам. Наконец, появилась возможность вести разведку с помощью БПЛА. Дроны вообще открывают новые возможности — с их помощью можно быстро и эффективно провести разведку загрязнения атмосферы на разных высотах. Совершенствуется и применение защитных дымов. Для этого тоже будут готовить офицеров определенной специализации.

Вопрос о возрождении военного образования в России сегодня актуален как никогда. И действительно, мы можем говорить о том, что этот процесс идет. Но причина, по которой сейчас приходится экстренно возрождать военные училища, кроется в недальновидных решениях, принятых в прошлом, считает военный эксперт Виктор Литовкин.

— В 2009 году произошла масштабная реформа, в ходе которой были закрыты многие военные училища. Это решение было частью более широкой стратегии по сокращению Вооруженных сил, которая оказалась ошибочной, что подтвердили события последних лет. Эта реформа привела к дефициту офицерских кадров, который особенно остро ощущается сегодня. Ситуация требует большого числа квалифицированных специалистов. В условиях современной войны нужны не только пехотинцы, но и эксперты в узких областях, таких как химическая, радиационная и биологическая защита. Поэтому создание новых учебных заведений, таких как, например, Саратовское училище, — это необходимость, — считает эксперт.

В войсках РХБЗ начали готовить операторов дронов

В войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) готовят операторов беспилотников и группы для борьбы с вражескими аппаратами. Об этом «Известиям» рассказали источники в Министерстве обороны России. В программу обучения включили коптерные дроны и FPV-аппараты.

Подготовка бойцов проходит на полигонах — как в местах постоянной дислокации, так и в тыловых районах СВО. Военнослужащие изучают теорию, материальную часть и тактику применения дронов. Они осваивают управление беспилотниками для разведки и корректировки огня. Вдобавок к этим знаниям бойцы углубленно изучают инженерную подготовку, военную топографию и тактическую медицину.

По словам собеседников издания, программа обучения создана с учетом боевого опыта. Также заранее подготовлено достаточное количество инструкторов, которые обучают личный состав управлению различными типами БПЛА под задачи РХБЗ.

В России значительно увеличат число военных вузов

Раннее «Известия» писали, что в ближайшие 10 лет планируется открыть 15 новых военных учебных заведений, где будут готовить командиров, инженеров и врачей.

Так, в следующем, 2026 году планируется запуск сразу трех учебных заведений. Среди них Челябинское высшее танковое командное училище, Ульяновское высшее военное авиационное училище летчиков и Новочеркасское высшее военное командное училище связи.

В 2027-м в Московской области начнет набор высшее военное училище войск беспилотных систем. В 2028 году откроется Омское высшее общевойсковое командное училище, а в 2029-м — Красноярское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО. В 2032 году курсантов примет Пушкинское высшее военное училище (воздушно-космической обороны).

Кроме того, предлагается открыть четыре филиала Военно-медицинской академии: в Севастополе (2029 год), в Самаре (2032), в Новосибирске (2033) и в Хабаровске (2034). Последним по графику в 2034 году появится Томское высшее военное командное училище связи.

