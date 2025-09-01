Скрытое ядерное партнерство Китая и России подталкивает Японию к обладанию ядерным оружием (JB Press, Япония)

Несмотря на заявления Байдена, американский ядерный зонтик не вызывает доверия, пишет JB Press. США уступают России и Китаю в этой области. В интересах Америки разрешить Японии создавать собственное ядерное оружие, считает автор статьи.

Ёсиаки Яно (Yoshiaki Yano)

Как видно на примере российской спецоперации на Украине, защитить существующий порядок с помощью американских ядерных сил и других средств сдерживания от попыток изменить статус-кво силой становится невозможно.

Ядерный зонтик США не работает на Украине

На момент выхода из состава СССР у Украины было примерно 1400 ядерных боеголовок, что делало ее третьей по величине ядерной державой в мире после России и США.

Тем не менее, опасаясь распространения ядерного оружия, США, Россия и Великобритания в 1994 году вынудили Киев согласиться на ликвидацию ядерных сил и передачу этих боеголовок Москве на условиях предоставления гарантий безопасности.

Между тем, когда Россия аннексировала Крым в 2014 году, США и Великобритания не раскрыли ядерный зонтик над Украиной.

Во время нынешней спецоперации президент Владимир Путин напрямую угрожал ядерным оружием, но США и Великобритания, чтобы избежать ядерной войны с Россией, не предоставили Украине такие наступательные вооружения, как истребители, ракеты дальнего радиуса действия, способные поразить территорию России, и новые танки.

Благодаря этому стало ясно, что американский ядерный зонтик не работает в случае нападения ядерной державы и ядерных угроз.

Президент США Джо Байден, посетивший Южную Корею и Японию в период с 20 по 24 мая этого года, в ходе переговоров с лидерами этих стран подчеркнул, что расширенное сдерживание Соединенных Штатов, включающее ядерное оружие, остается непоколебимым.

Между тем вскоре после этого, 25 мая, КНДР запустила три баллистические ракеты, а пятого июня – примерно в течение получаса восемь ракет различных типов. Пхеньян также демонстрирует намерение возобновить ядерные испытания.

При этом Китай заявил, что Тайваньский пролив входит в его внутренние морские воды, и активизировал военные действия вокруг Японии и Тайваня, иногда проводя совместные учения с российской армией.

В ответ на снижение надежности американского ядерного зонтика и растущую угрозу со стороны Китая, России и КНДР, а также увеличение количества ядерных сил, Японии следует серьезно рассмотреть необходимость и возможность обладания собственным потенциалом ядерного сдерживания. Для этого ей нужно будет отказаться от трех неядерных принципов, которые были приняты девятого октября 1972 года администрацией премьер-министра Эйсаку Сато и которых страна с того момента придерживалась.

Что касается принципа о ввозе на территорию Японии подобного оружия, то США с самого начала придерживались политики двусмысленности в отношении того, чем оснащены их подводные лодки.

Кроме того, Токио также не имеет права проводить инспекцию американских субмарин, проходящих через ее территориальные воды, на предмет ядерного оружия.

Другими словами, этот принцип существует только на бумаге.

Более того, три неядерных принципа сами по себе не способствуют укреплению доверия к американскому ядерному зонтику.

Ядерное оружие – до сих пор вершина сдерживания

Существует несколько уровней сдерживания.

Наивысший уровень – ядерное, биологическое, химическое и другое оружие массового поражения; ниже – обычные вооружения; еще ниже – невоенные дипломатические, экономические, технологические, информационные и пропагандистские методы.

Если силы на каком-либо уровне уступают противнику, сдерживание рушится, но в случае конфликта методы более высокого уровня позволяют предотвратить дальнейшую эскалацию.

Другими словами, даже если обладающая ядерным потенциалом страна начинает проигрывать в конфликте с применением обычных сил, она может не допустить эскалации или заставить противника играть по своим правилам за счет ядерных угроз.

Кроме того, ядерное оружие обладает огромной разрушительной силой: тротиловый эквивалент варьируется от десятков килотонн до мегатонн.

Разрушительная сила настолько огромна, что сокрушительный ущерб можно нанести любой ядерной державе при наличии определенного уровня ядерного потенциала.

Такой уровень потенциала называют "минимальным ядерным сдерживанием".

Под это определение подпадает арсенал в диапазоне от ста до трехсот водородных бомб, которые разместили Великобритания и Франция с учетом России.

КНДР стремится получить межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), в радиусе действия которых будут находиться США. Со времен Ким Ир Сена страна потратила немало сил на разработку и развертывание ядерного оружия и МБР, несмотря на экономическую блокаду, международную изоляцию и жертвы голода. И всё дело именно в высокой ценности такого потенциала.

Ядерный статус Израиля, хотя страна и не заявляла о нем, необходим для сдерживания арабских государств с населением и территорией, в десятки раз превышающей его собственную.

По той же причине ядерное оружие есть у Пакистана, который учитывает индийскую угрозу.

Возможность получения ядерного оружия Японией

Не исключено, что Япония рассмотрит такую возможность по аналогичной причине.

Статья 9-3 Договора о нераспространении ядерного оружия гласит: "Для целей настоящего Договора государством, обладающим ядерным оружием, является государство, которое произвело и взорвало ядерное оружие или другое ядерное взрывное устройство до 1 января 1967 года".

Если бы Япония провела успешное ядерное испытание в Хыннаме на севере Кореи 12 августа в конце Второй мировой войны, в соответствии с действующим Договором она бы квалифицировалась как государство с ядерным оружием.

Даже сегодня японские и американские эксперты считают, что Токио способен создать ядерную бомбу в течение нескольких дней. Ему доступны как средства доставки, так и технологии наведения.

У Японии уже есть расщепляющийся материал для создания ядерной бомбы. Кроме того, конструкция и методика её производства в настоящее время хорошо известны. Для этого не требуются передовые технологии или большие деньги.

С точки зрения технологий и финансов Токио может получить такое оружие в краткосрочной перспективе.

Гарантия расширенного ядерного сдерживания со стороны США является основной причиной, по которой Япония не делает этого. Тем не менее в свете китайской и российской угрозы баланс ядерных сил склоняется не в пользу Вашингтона.

Украинский кризис привел к развитию сотрудничества между Китаем и Россией. Эти более тесные отношения распространяются на сферу безопасности, включая совместное обучение и разработку передовых военных технологий, что было подтверждено на китайско-российском саммите и других встречах.

Хотя об этом не говорится прямо, весьма вероятно, что существует также секретное соглашение о сотрудничестве между Пекином и Москвой в области ядерной стратегии.

В результате, по мнению американских экспертов, если Китай и Россия будут сотрудничать в области стратегических ядерных сил, считая США своим общим врагом, то баланс будет два к одному.

Кроме того, Пекин, который не связан Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и который в одностороннем порядке наращивает свой ядерный потенциал с 90-х годов, имеет преимущество в Индо-Тихоокеанском регионе, особенно в западной части Тихого океана.

Что касается ядерного оружия малой дальности, то Россия до сих пор обладает более чем 1800 единицами тактического ядерного оружия для защиты своих обширных территорий, в то время как у США есть всего несколько сотен единиц. Предполагается, что у Москвы в четыре-шесть раз больше ядерного оружия малой дальности, чем у Вашингтона.

Количество китайского тактического ядерного оружия неизвестно.

В целом предполагается, что США уступают Китаю и России на всех уровнях ядерного потенциала.

Другими словами, несмотря на заявления президента Байдена, судя по фактическому распределению сил, ядерный зонтик США не вызывает доверия.

Эти реалии баланса ядерных сил выступают фоном для нынешнего открытого изменения статуса-кво силой и ядерного запугивания со стороны Китая и России.

Можно сказать, что это самый существенный фактор краха мирового порядка.

Дебаты о необходимости собственного ядерного оружия при таком балансе ядерных сил проводились и в Европе во время холодной войны.

Многие европейские стратеги сомневаются в надежности американского ядерного зонтика, лежащего в основе альянса НАТО.

По их мнению, единственный способ избежать разделения американской и европейской обороны заключается в том, чтобы у Европы был собственный ядерный потенциал.

Эти опасения заставили Великобританию и Францию ускорить разработку ядерного оружия.

В свою очередь, США позволили НАТО более активно участвовать в политике в этой области и приступили к размещению баллистических ракет средней дальности в Западной Германии, Великобритании и Италии.

Уже во время холодной войны некоторые американские обозреватели считали, что США вряд ли предпримут какие-либо действия, которые поставят под угрозу Нью-Йорк ради Токио.

Один японский эксперт отметил: "США вряд ли будут использовать ядерное оружие для защиты Японии, если только американские силы, размещенные там, не окажутся в крайней опасности".

Если Вашингтон не сможет защитить Тайвань от Китая, японские лидеры будут вынуждены пересмотреть зависимость от американского ядерного зонтика.

США также не смогли принять эффективные меры по сдерживанию ракетно-ядерных разработок КНДР.

Во время президентства Дональда Трампа Вашингтон разрешил Южной Корее снять ограничения по дальности и весу боеголовок, а также устранить запрет на строительство атомных подводных лодок и баллистических ракет.

Сеул уже приступил к разработке и развертыванию баллистических ракет подводного базирования (БРПЛ) и успешно испытал их запуск из-под воды в сентябре 2021 года.

Кроме того, в июне 2022 года Южная Корея во второй раз успешно вывела на орбиту спутник с помощью космической ракеты "Нури" отечественного производства.

Возможно, в будущем США разрешат и Японии разрабатывать БРПЛ.

Размещение таких ракет означает обладание ядерным оружием. При этом получение Японией такого вооружения – это рациональная стратегия, которая с учетом нынешнего баланса ядерных сил, склоняющегося в пользу Китая и России, а не США, соответствует американским национальным интересам.

Если США не позволят Японии развернуть собственное ядерное оружие, она прогнется под ядерными угрозами Китая и КНДР и превратится в китайского вассала с его военными базами.

Если это произойдет, Вашингтон потеряет гегемонию в западной части Тихого океана.

Чтобы Токио не капитулировал, США придется развернуть крупные наземные силы для борьбы с китайскими войсками.

Поэтому единственный рациональный вариант – это разрешить Японии принять на вооружение БРПЛ, а также минимальные средства ядерного сдерживания против Китая, чтобы защитить национальные интересы США с наименьшим риском.

Изменение общественного мнения в Японии и реальность принятия на вооружение ядерного оружия

Ситуация в будущем может ухудшиться, если учитывать кризисы в Тайваньском проливе и на Корейском полуострове, растущее сотрудничество между Китаем, Россией и КНДР, а также военные угрозы. На этом фоне в Японии среди молодого поколения, вместо традиционной аллергии на ядерное оружие, будут звучать призывы к эффективному сдерживанию и поддержанию военной мощи, способной противостоять агрессии.

Как я отметил выше, технически Японию можно рассматривать как виртуальную ядерную державу.

В 2004 году Федерация американских ученых представила отчет, согласно которому Токио может произвести ядерное оружие в течение года.

Сегодня американские эксперты считают, что Япония может сделать ядерную бомбу за считанные дни.

Завод по обогащению урана в стране работает с 1992 года. Строительство завода по переработке плутония началось в 1993 году и сейчас практически завершилось – окончание работ запланировано на первую половину 2022 года.

После аварии на атомной электростанции "Фукусима-1" строительство новых АЭС находится на стадии обсуждения, однако Япония обладает одними из лучших в мире гражданских технологий в области реакторов.

Некоторые из японских гражданских космических ракет-носителей можно без особых усилий превратить в баллистические ракеты дальнего радиуса действия с ядерными боеголовками.

Если Токио разработает подводные лодки с ракетным вооружением, и с них будут запускаться эти ракеты, они будут представлять собой неуязвимую систему ядерного оружия.

Кроме того, учитывая обширный опыт и потенциал Токио в области ядерных материалов и суперкомпьютеров, японские ученые способны разработать надежные ядерные боеголовки без проведения ядерных испытаний.

NEC и IHI Aerospace могут разрабатывать и производить головную часть боеголовок баллистических ракет.

Технологические возможности, включая системы наведения, были продемонстрированы в "Хаябуса" и других аппаратах.

Таким образом, международное сообщество высоко оценивает Японию как страну, обладающую достаточным потенциалом ядерного сдерживания с точки зрения возможностей.

А внутри Японии иррациональная ядерная аллергия, которая лежала в основе движения за антиядерный мир и энергетику, будет постепенно исчезать со сменой поколений.

Между тем если угроза со стороны Китая, КНДР, России и других соседних стран возрастет, а мощь США ослабнет и ядерный зонтик, а также гарантии безопасности Токио станут ненадежными, вероятно, изменятся общественное мнение и политическая ситуация.

В мире уверены, что в случае принятия принципиального политического решения Япония произведет надежное ядерное оружие в течение нескольких недель без проведения ядерных испытаний.

Поэтому она обладает потенциалом вступить в ядерный клуб в любой момент, и ее можно рассматривать как виртуальную ядерную державу.

Если японский народ освободится от иррациональных идеологических ограничений, посмотрит в лицо реальной угрозе и осознает необходимость обладания ядерным оружием, Япония в конечном итоге получит самое надежное средство сдерживания.

Если она не сделает этого, то в конечном итоге потеряет свой суверенитет и независимость.