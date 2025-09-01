Если завтра война: пять пакистанских видов вооружений, которых должна бояться Индия (The National Interest, США)

Индийская армия крупнее, но и Пакистан обладает значительной ударной мощью.

Пакистан проводит в жизнь особо жестокую разновидность прагматичной политики. Для обеспечения такой политики Исламабад создал широкий спектр деструктивных инструментов, начиная с террористических группировок и кончая ядерным оружием. Вот пять самых опасных видов пакистанских вооружений, которые могут создать угрозу Индии в чрезвычайной обстановке.

Кайл Мизоками

С 1947 года Пакистан уступает более крупной и более сильной Индии. Его армия гораздо слабее индийской и проиграет в случае начала неядерной войны, хотя на оборону Пакистан тратит на 50% больше в доле от ВВП. Подобно Северной Корее, Пакистан - это слабеющее государство, которое обеспечивает свою территориальную целостность недорогим способом, вкладывая средства в ядерное оружие. Нападение на Пакистан чрезвычайно опасно, ибо это верный способ спровоцировать ядерную войну. В этом отношении ядерную программу Пакистана следует считать большим успехом.

Пакистан проводит в жизнь особо жестокую разновидность прагматичной политики, постоянно настраивая одну сторону против другой, дабы отвлечь внимание всех от его собственных слабостей и недостатков. Для обеспечения такой политики Исламабад создал широких спектр деструктивных инструментов, начиная с террористических группировок и кончая ядерным оружием. И все эти средства направлены против Индии. Индии приходится учитывать самые разные чрезвычайные обстоятельства и действия со стороны Пакистана, от терроризма до ядерной войны. Вот пять самых опасных пакистанских видов вооружений, которые могут создать угрозу Индии в чрезвычайной обстановке.

Истребитель-бомбардировщик JF-17 Thunder

Недорогой одномоторный многоцелевой истребитель JF-17 Thunder был совместно разработан корпорацией "Ченду Эйркрафт Индастри" (Chengdu Aircraft Industry) (она же разработала истребитель J-20) и Пакистанским аэронавигационным комплексом (Pakistan Aeronautical Complex). Всего для пакистанских ВВС может быть построено 200 JF-17, которые по своим характеристикам существенно превосходят имеющиеся у Пакистана самолеты "Мираж-3", "Мираж-5" и F-7. JF-17 должен составить основу истребительной авиации пакистанских ВВС.

Пакистан, являющийся традиционным покупателем американского оружия, в 1980-е и 1990-е годы закупил несколько десятков истребителей F-16. Первые 40 машин были доставлены, а вторая партия из 28 самолетов до Пакистана не дошла, потому что американцы неодобрительно посмотрели на его ядерную программу. По этой причине Пакистан решил разнообразить круг поставщиков. В это же время в Китае начала бурно развиваться отрасль военного авиастроения, и в результате из-за потребностей Пакистана в истребителях на свет появился JF-17 Thunder.

Внешне JF-17 похож на имеющиеся в ВВС Пакистана истребители, особенно на французский "Мираж-5" и на американский F-16. Вряд ли это можно назвать совпадением. Схожесть намекает на то, что Китай внимательно изучил оба истребителя. Свой первый полет JF-17 совершил в китайском Ченду в августе 2003 года, а производство этой машины началось в 2007 году.

У JF-17 Thunder есть множество деталей, присущих современным истребителям. Это электро-дистанционная система управления полетом, импульсная допплеровская радиолокационная станция для обнаружения целей и ведения воздушного боя, система дозаправки в воздухе, лазерный целеуказатель для борьбы с наземными целями, современный комплекс РЭБ и эргономичная кабина с отображением показаний приборов на лобовом стекле и многоцветными цифровыми дисплеями. Самолет во многом выиграл от головокружительного развития китайской авиакосмической промышленности, поскольку на ближайшее будущее для него запланирована установка новых двигателей, новой оптоэлектронной нашлемной системы целеуказания и более совершенной авионики.

У JF-17 пять узлов подвески вооружения, на которых можно разместить 3,6 тонны топлива, оружия или боеприпасов. Оружие для воздушного боя поставляет Китай. Это ракеты малой дальности с инфракрасной системой самонаведения PL-5 и PL-9, которые крепятся на узлах в концевых частях крыла. Для ведения воздушного боя за пределами прямой видимости JF-17 будет оснащен китайскими ракетами с активным радиолокационным самонаведением PL-12. Об оружии "воздух-земля" известно меньше, но скорее всего, это будут различные неуправляемые бомбы, бомбы с лазерным наведением, контейнеры с неуправляемым ракетным вооружением, высокоточные управляемые ракеты и противокорабельные ракеты.

Пакистанская подводная лодка Saad. Источник: AP Photo / Anwar Abbas

Подводная лодка серии "Халид"

Индийские ВМС почти во всех отношениях превосходят пакистанские. Там больше личного состава, больше кораблей и самолетов. Да и по технике Индия существенно опережает Пакистан. Самой эффективной техникой в составе ВМС Пакистана являются три дизель-электрические ударные подводные лодки типа "Халид". Тройка этих лодок может обеспечить воспрещение доступа/блокирование зоны, будучи задействованной против индийских ВМС, пытающихся установить блокаду Карачи и других портов.

Лодки серии "Халид" являются модернизированной версией французских дизель-электрических субмарин "Агоста". "Халид", "Саад" и "Хамза" имеют небольшие размеры, а их подводное водоизмещение составляет 2 050 тонн. Скорость в надводном положении 12 узлов, а подводная чуть больше 20 узлов. Все три субмарины имеют воздухонезависимую силовую установку, что позволяет им дольше находиться под водой, где их очень трудно обнаружить.

Вооружение лодок типа "Халид" составляют торпедные аппараты стандартного диаметра 533 мм. Их можно использовать для пуска торпед французского производства ECAN F17 Mod 2 с управлением по проводам. Наведение у них как активное, так и пассивное. Торпеда может доставлять боезаряд весом 250 кг на дальность до 20 км. Цели на большем удалении поражаются знаменитой противокорабельной ракетой Exocet. У подводной версии этой ракеты SM39 дальность составляет до 50 км, а вес боезаряда 165 кг.

Пакистанская баллистическая ракета «Газнави». Источник: AFP 2019 / Jewel Samad

Пакистанское ядерное оружие

Пакистан решил создать ядерный арсенал после войны 1971 года с Индией. Он утвердился в своем намерении в 1974 году, когда Индия провела испытание атомной бомбы. Ядерной программой в Пакистане руководил скандально известный доктор Хан, которого считают "отцом пакистанской бомбы". В 1998 году Исламабад шокировал весь мир, одновременно подорвав несколько ядерных устройств мощностью от одной до 36 килотонн.

Количество имеющегося у Пакистана ядерного оружия неизвестно, но оценочно оно составляет от 90 до 110 единиц. Эта цифра выведена из количества делящегося вещества, произведенного в Пакистане. Пакистанские ядерные заряды могут доставляться к цели двумя способами: это авиационные бомбы и баллистические ракеты. Возможно, что первые модели пакистанских истребителей-бомбардировщиков F-16 предназначались в конце 1990-х для доставки к цели атомных бомб свободного падения. Взлетев с пакистанской авиабазы в Саргодхе, F-16A с ядерным оружием мог достичь центральной части Индии. Ну, это если бы он преодолел индийскую систему ПВО.

У Пакистана есть две тактические баллистические ракеты малой дальности: "Газнави" и "Шахин". В настоящее время он создает еще две ракеты малой дальности: "Абдали" и "Наср". Для нанесения ударов на большие расстояния у Пакистана есть неизвестное количество ракет "Гаури-2", которые были приняты на вооружение в 1990-х годах. Это ракета на жидком топливе, имеющая одну ступень и дальность пуска примерно 2 000 км. Она мобильная, перевозится по дорогам. Теоретически эта ракета может поразить 80% индийской территории. Есть и более новая баллистическая ракета средней дальности "Шахин-2", работающая на твердом топливе и имеющая дальность 2 000 км.

Несмотря на то, что у Пакистана богатый арсенал ядерных вооружений и средств их доставки, нельзя сказать, что они надежны и хорошо защищены. Вопрос о физической сохранности пакистанского ядерного оружия в условиях возможного военного переворота или теракта вызывает обеспокоенность на Западе и особенно в США. А то обстоятельство, что у Пакистана большое разнообразие ракетных проектов, показывает, что первые конструкции были не очень удачные.

Террористические группировки

Пожалуй, самым опасным оружием в пакистанском арсенале являются террористические группировки.

Опасность для Индии заключается в том, что эти группировки, особенно если они готовят и проводят атаки против гражданского населения, своими действиями могут вынудить индийское правительство нанести военный удар возмездия по Пакистану.

Кроме того, они могут заставить индийские власти пойти на такие меры, которые приведут к большой войне между двумя странами. Индия может привести в действие свою доктрину неядерной войны "Холодный запуск", согласно которой индийская армия должна разгромить пакистанскую, а затем быстро войти в Пакистан. В этом случае Пакистан может применить ядерное оружие, Индия ответит тем же, и это уже будет ядерная война между двумя странами.

Пакистанский беспилотник UQAB. Источник: AP Photo / Shakil Adil

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА)

Поскольку Пакистан давно уже устраивает провокации против своей соседки Индии, поступление на вооружение пакистанской армии беспилотников - это не очень хорошая новость. С 2008 года Исламабад использует два небольших БПЛА для ведения тактической разведки, которые называются "Шахпар" и "Укаб". Хотя эти дроны имеют традиционное предназначение, присутствие таких аппаратов в пакистанской армии наводит на мысль о том, что они могут применяться в более злонамеренных целях, чем ведение разведки и обеспечение безопасности войск.

Пакистанский оборонный подрядчик "Глобал Индастриал Дифенс Солюшн" (Global Industrial Defence Solution) дает такую характеристику меньшему из двух беспилотников "Укаб": "Это боевой БПЛА, который можно использовать для оценки ущерба на поле боя, для ведения воздушной разведки, корректировки артиллерийского огня, проведения поисково-спасательных операций, слежения за маршрутом, оказания помощи жертвам наводнений и так далее". Дальность полета "Укаба" 150 километров, а продолжительность полета шесть часов. У него двухкилевое хвостовое оперение и один турбовинтовой двигатель. "Укаб" способен развивать скорость до 150 км/час. Он оснащен системой навигации GPS, имеет полноцветную камеру, работающую в режиме реального времени, а также тепловизионный прибор ночного видения.

Беспилотник "Шахпар", который тоже производится на предприятиях "Глобал Индастриал Дифенс Солюшн", немного больше и быстрее. По размерам он превышает "Укаб" на 15%, а максимальная скорость у него составляет 150 км/час. Пакистанцы предпринимают определенные усилия, чтобы уменьшить радиолокационную заметность этого дрона, но добиться этого трудно по причине большого винта, который крепится сзади. Время полета увеличено до семи часов, а канал передачи данных позволяет передавать видеосигнал в режиме реального времени на дальность до 250 км. "Шахпар" способен самостоятельно взлетать, осуществлять полет и посадку, используя GPS.

Индии следует опасаться беспилотников "Шахпар" и "Укаб", потому что они идеально дополняют небольшие вооруженные группы, будь это пакистанские рейнджеры или боевики из "Лашкаре-Тайба", направленные для совершения диверсий против какого-нибудь пограничного поста или в крупном городе. Дроны можно использовать для разведки целей, прикрытия флангов и охранения, а также для получения разведданных в режиме реального времени. "Шахпар", у которого полезная нагрузка составляет до 50 кг, можно даже использовать для тайной доставки грузов.