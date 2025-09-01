Белоусов заявил об оптимизации расходов Минобороны России

В этом году Министерству обороны РФ удалось оптимизировать финансовые расходы. Об этом 29 августа сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании коллегии Минобороны России.

«Особенно хочу отметить достижения финансового блока. В этом году удалось оптимизировать финансовые расходы. В результате не был снижен объем закупок вооружения, выполняются все обязательства в части денежного довольствия военнослужащих, соответствующих социальных выплат и льгот», — отметил министр.

Белоусов сообщил, что на декабрьской коллегии в 2024 году было выделено девятое приоритетное направление оптимизации внутренних управленческих процессов Министерства обороны РФ. Так, с начала года внедряется система управления проектами, адаптированная к военной специфике.

По словам Белоусова, в результате оптимизации расходов получилось стабилизировать нагрузку военного бюджета на экономику страны.

Ранее, 27 июня, президент России Владимир Путин сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске о намерении сократить расходы страны на оборону. Он заявил, что военные расходы РФ рассчитываются исходя из необходимости завершить спецоперацию на Украине с нужным для себя результатом.

