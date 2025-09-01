Минобороны доработало личный кабинет для обратной связи с военными

МО РФ доработало личный кабинет военнослужащего для обратной связи с военными

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Министерство обороны России доработало на своем сайте "Личный кабинет военнослужащего" для обратной связи с военными по различным вопросам, сообщил глава военного ведомства Андрей Белоусов.

На заседании коллегии МО РФ Белоусов рассказал о формировании механизма обратной связи заявителей с министерством обороны.

"Суть нового подхода заключается в перестройке данной системы с учетом интересов военнослужащих. Каждое обращение рассматривается как конкретная проблема военнослужащего. Оно не должно сниматься с контроля до тех пор, пока он сам не подтвердит ее решение", - сказал министр.

Он подчеркнул, что заявителям предоставлена возможность оценить качество полученного ответа.

"С этой целью на официальном сайте Минобороны доработан "Личный кабинет военнослужащего". Кроме того, создан Военно-социальный центр, который ведет обработку обращений в режиме "одного окна", - добавил Белоусов.