РИА Новости

Минобороны доработало личный кабинет для обратной связи с военными

Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве.
© РИА Новости / Евгений Биятов

МО РФ доработало личный кабинет военнослужащего для обратной связи с военными

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Министерство обороны России доработало на своем сайте "Личный кабинет военнослужащего" для обратной связи с военными по различным вопросам, сообщил глава военного ведомства Андрей Белоусов.

На заседании коллегии МО РФ Белоусов рассказал о формировании механизма обратной связи заявителей с министерством обороны.

"Суть нового подхода заключается в перестройке данной системы с учетом интересов военнослужащих. Каждое обращение рассматривается как конкретная проблема военнослужащего. Оно не должно сниматься с контроля до тех пор, пока он сам не подтвердит ее решение", - сказал министр.

Он подчеркнул, что заявителям предоставлена возможность оценить качество полученного ответа.

"С этой целью на официальном сайте Минобороны доработан "Личный кабинет военнослужащего". Кроме того, создан Военно-социальный центр, который ведет обработку обращений в режиме "одного окна", - добавил Белоусов.

