«Калашников» поставил уничтожающие бронетехнику «КУБы» в срок

459
0
0
Фото: АО «Концерн «Калашников»
Фото: АО «Концерн «Калашников».

«Калашников»: Очередную партию дронов-камикадзе «КУБ» в срок поставили заказчику

Концерн «Калашников» в августе полностью и в срок выполнил поставку очередной партии комплексов с дронами-камикадзе «КУБ» заказчику. Об этом сообщила пресс-служба производителя.

Серийно выпускаемый «КУБ» предназначен для поражения одиночных и групповых объектов в тактической глубине обороны противника. Управляемый боеприпас (УБ) наводят на цель по заданным координатам. В зоне проведения спецоперации «КУБы» уничтожают живую силу, укрепления, артиллерию и бронетехнику противника.

«Боеприпас отличают низкая акустическая заметность, простота эксплуатации, высокие скрытность и скорость развертывания комплекса, пуска УБ и свертывания позиции. Более того, одновременно возможно запускать несколько УБ с одного наземного пункта управления», — рассказал концерн.

В феврале гендиректор «Калашникова» Алан Лушников сообщил, что испытания разведывательно-ударного комплекса с управляемыми барражирующими боеприпасами «КУБ-СМ» завершатся до конца 2025 года. В состав комплекса входят управляемые боеприпасы и разведчик-ретранслятор.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  В новости упоминаются
Компании
Концерн Калашников
  Обсуждаемое
