В России в сентябре начинается подготовка военных по 11 новым специальностям

Академия РВСН – один из передовых военно-технических вузов страны. Фото со страницы Министерства обороны РФ в «ВКонтакте».

Она стартует в трех академиях, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Подготовка военнослужащих по 11 новым специальностям, включая применение БПЛА и робототехнических комплексов, начинается с сентября в 3 академиях. Об этом говорится в выдержке из тезисов выступления министра обороны РФ Андрея Белоусова на заседании коллегии Минобороны России.

"Третье приоритетное направление - модернизация системы военного образования и подготовки офицерских кадров. <…> С сентября в 3 академиях начинается подготовка военнослужащих по 11 новым специальностям. Прежде всего это применение беспилотных летательных аппаратов и робототехнических комплексов", - сказал министр.

Данные мероприятия реализуются в рамках системного проекта "Военное образование - на службе Отечеству", уточнили в МО РФ.

Ключевым вопросом в развитии военного образования является обновление перечня и содержания военно-учетных специальностей, который "необходимо утвердить до конца года", добавил министр. Он формируется с учетом прогнозируемых военных конфликтов, перспективной структуры вооруженных сил и планируемых поставок современного вооружения.