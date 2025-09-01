Войти
В «Ростехе» отметили возможности САУ «Малка» по борьбе с техникой

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

«Ростех»: САУ «Малка» способна превращать танки в металлолом

Российская самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С7М «Малка» способна переворачивать вражескую технику вверх дном и превращать даже танки в металлолом. Об этом 29 августа сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«Снаряды «Малки» обладают большой разрушительной мощностью. Гаубица может «сложить» укрепленный объект, перевернуть бронетехнику вверх гусеницами и превратить танк в металлолом», — приводит сообщение госкорпорации агентство «РИА Новости».

Уточняется, что «Малка» была модернизирована согласно пожеланиям военнослужащих и опыту боевого применения. В ходе модернизации установка получила новую ходовую часть, а также приборы связи, управления и контроля. Это позволило повысить мобильность, скорость развертывания и открытия стрельбы.

Также в «Ростехе» поделились случаем, когда от запроса на огонь до поражения цели прошло менее трех минут.

Пресс-служба госкорпорации «Ростех» 7 августа сообщила о возможности оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» наносить мультифакторное поражение в зоне специальной военной операции (СВО). Уточняется, что сбить ракету комплекса возможно лишь случайно: боеприпас ОТРК летит по непрогнозируемой траектории с перегрузками и высокой скоростью, поэтому зенитным ракетам не хватает устойчивости, чтобы его догнать.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С7 Пион
Искандер
Компании
Ростех
