Известия.ru

Белоусов сообщил о нанесении существенного урона ВПК Украины

Источник изображения: Фото: TASS/Johannes Neudecker

МО РФ: нанесен существенный урон военной и промышленной инфраструктуре Украины

Российскими войсками нанесен существенный урон военной и промышленной инфраструктуре Украины. Об этом 29 августа сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании коллегии оборонного ведомства.


«В этом году осуществили 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам противника. В результате повреждена инфраструктура 62% ключевых предприятий военно-промышленного комплекса Украины», — заявил Белоусов.

Особо чувствительными для украинской стороны являются удары, которые снижают возможность наращивания производства для ВС, а также атаки по логистическим центрам противника и площадкам, с которых запускаются ударные беспилотники дальнего действия, добавил глава Минобороны.

«Значительно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил.Только в текущем году Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 340 тыс. военнослужащих и свыше 65 тыс. единиц различных вооружений», — уточнил министр обороны.

В Минобороны РФ 26 августа сообщили, что за одни сутки потери ВСУ в результате действий группировок войск армии России превысили 1,2 тыс. военнослужащих . Северная группировка войск уничтожила две боевые бронированные машины, десять автомобилей и два артиллерийских орудия. В результате ВСУ потеряли более 160 боевиков.

До этого, 22 августа, в Минобороны РФ рассказали, что Вооруженные силы (ВС) РФ за неделю нанесли шесть групповых ударов по военным объектам и энергоинфраструктуре, связанной с военно-промышленным комплексом (ВПК) Украины. В результате ударов Армии России были поражены нефтеперерабатывающий завод, снабжающий топливом группировки ВСУ в Донбассе, склады хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан», БПЛА, горючего и другого вооружения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
