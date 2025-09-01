Мантуров отметил важность интеграции систем технического зрения в ВС РФ

Мантуров: системы технического зрения должны быть интегрированы во все виды войск

Системы технического зрения необходимо развивать и внедрять во все виды и роды войск ВС РФ. Об этом 29 августа заявил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров в ходе стратегической сессии в военном инновационном технополисе «Эра».

«Российские предприятия имеют определенные наработки в области технического зрения. В своей основе они базируются на оптических, оптико-электронных и радиолокационных технологиях. <…> Системы технического зрения должны быть максимально интегрированы во все виды и рода войск», — сказал он.

По его словам, для внедрения технологий технического зрения необходимо обобщить опыт применения таких систем в ходе специальной военной операции (СВО). Мантуров подчеркнул, что для этого необходимо изучать и технологии противника.

Также первый вице-премьер осмотрел экспозицию технополиса с разработками военно-промышленного комплекса (ВПК). На ней были представлены приборы, системы и программно-аппаратные комплексы, предназначенные для обнаружения и распознавания целей с внедрением технического зрения.

Президент России Владимир Путин 12 июня заявил, что РФ необходимо внедрять в системы вооружений и военную технику перспективные цифровые технологии и искусственный интеллект. Также глава государства поручил максимально использовать опыт СВО в новой программе вооружений. Он также дополнил, что необходимо повысить экспортный потенциал российских вооружений, которые подтвердили свою эффективность в боевых действиях.