Эпоха танков возвращается: Китай представил ОБТ с системой борьбы с дронами

Боевые действия в рамках конфликта на Украине заставили в корне пересмотреть концепцию применения танков. Как оказалось, советские танки Т-72 и Т-80 и западные Leopard 2, Challenger 2 и Abrams оказались одинаково уязвимыми для атак относительно недорогих беспилотников.

Как отмечает издание The Asian Times, многие военные эксперты уже начали писать некрологи танкам, предполагая, что эпоха доминирования танков в современных конфликтах подходит к концу. В частности, по мнению американских аналитиков, со временем танки предполагается использовать исключительно при зачистке занятой территории. Кроме того, западные эксперты отмечают растущую роль ПТУР, существенно увеличивших роль пехотных соединений в противостоянии танкам.

Однако вместе с этим издание отмечает, что танки продолжают адаптироваться к противодействию беспилотникам. Многие страны уже начали интегрировать системы борьбы с беспилотниками в свои новые модели танков. В частности, Китай уже в ближайшие недели собирается представить на военном параде свой новейший танк, который способен выдерживать удары беспилотников. Судя по появившимся в сети фотографиям и видео, новая китайская боевая машина представляет собой средний танк, оснащенный передовыми системами активной защиты. Помимо основного орудия, новый китайский танк также оснащен противодронным управляемым орудием, установленным на крыше. Судя по всему, его основным вооружением является 105-мм пушка.

Кроме того, танк оснащен системой активной защиты (APS) GL6 и радаром с четырехсторонней фазированной решеткой, который обеспечивает обнаружение угроз на 360 градусов. Система может непрерывно следить за окружающей обстановкой, автоматически применять контрмеры и перехватывать приближающиеся ракеты, реактивные снаряды и беспилотники, что значительно повышает выживаемость боевой машины.

Еще одной примечательной особенностью нового танка КНР является то, что помимо системы борьбы с беспилотниками машина оснащена собственной разведывательной беспилотной системой, позволяющей расширить ситуационную осведомленность в условиях боевых действий. Аналитики также предполагают, что башня нового танка необитаема, что является значительным технологическим скачком.