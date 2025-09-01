Войти
БПЛА с кибериммунитетом разработали в России

СПбГУ
СПбГУ.
Источник изображения: http://otzov-mf.ru

Прототип начнут тестировать, сообщил автор разработки, директор Центра ИИ СПбГУ Константин Амелин

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали БПЛА с функцией кибериммунитета, ограничивающей движение дронов в заданной безопасной зоне. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах форума "Технопром-2025" в Новосибирске автор разработки, директор Центра ИИ СПбГУ Константин Амелин.

Кибериммунитет - это концепция защиты информационных и операционных систем, аналогичная работе иммунной системы в организме человека. Она направлена на обеспечение устойчивой и адаптивной защиты цифровых систем от киберугроз.

"Мы это делаем одни из первых у нас в стране. Мы получили сейчас прототип такого решения и начинаем его тестировать. Можно сказать, что мы на передовой в этой области. Это нужно для того, чтобы, например, сертифицировать дроны. Также это позволит создавать ОРВД - организацию воздушного движения в небе", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что разработанный в вузе дрон оснащен функцией кибериммунитета, позволяющей задавать ему зону для движения. "Для тестирования нашего подхода мы выбрали доставку грузов. При этом груз должен быть доставлен в ценности и сохранности, и должны соблюдаться меры безопасности. У нас также планы предложить стандарты кибербезопасности, и на основе них делать образовательные программы для студентов", - дополнил он.

О форуме

XII Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске с 27 по 30 августа, его главная тема - "Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства". ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
