Названы сроки спуска на воду первого турецкого авианосца

Первый турецкий авианосец собственной постройки планируют спустить на воду в 2027–2028 годах. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил начальник Стамбульской военно-морской верфи контр-адмирал Эрдинч Йеткин.

По его словам, постройка авианесущего корабля нового поколения стартовала в начале этого года. Также он сообщил, что передача турецкому флоту планируется до 2030 года.

Модель первого турецкого авианосца собственной разработки (MUGEM) Naval News

Контр-адмирал отметил, что в производстве укрупненных секций, из которых собирают корпус авианосца, задействованы верфи-партнеры, что должно ускорить темпы строительства. Он также отметил, что трамплин для летной палубы будет готов уже в течение нескольких месяцев, что позволит разработчикам авиатехники TAI и Baykar приступить к лётным испытаниям своих образцов.

Эрдинч Йеткин также отметил, что новый авианосец будет заметно больше, чем универсальный десантный корабль "Анадолу", который пополнил состав ВМС Турции в 2023 году. Если длина и водоизмещение УДК составляют 230 метров и 27 тысяч тонн соответственно, то у авианосца эти параметры увеличены до 285 метров и 60 тысяч тонн. В то время как "Анадолу" предназначен исключительно для размещения беспилотных летательных аппаратов, новый корабль сможет принимать и палубные истребители.

Проект разработки национального авианосца MUGEM впервые публично представили в феврале 2024 года, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил проектно-конструкторский отдел Стамбульской военно-морской верфи. В апреле 2024 года журналистам провели экскурсию по верфи, где представители турецких ВМС поделились новостями о проекте, включая подробности о конструкции и возможностях корабля.

Авианосец спроектирован для размещения пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов. Предполагается, что на борту разместятся 50 воздушных судов: палубная версия легкого штурмовика Hürjet, реактивные дроны ANKA-III и KIZILELMA, а также турбовинтовые беспилотники TB-3 "Байрактар". Из них 30 единиц смогут храниться в ангаре, а 20 – на полетной палубе. При необходимости это число может возрасти.

Модель первого турецкого авианосца собственной разработки Navy Recognition

Конструкция корабля предполагает использование трамплина для старта авиации. В перспективе корабль могут дополнительно оснастить катапультной системой запуска, что позволит размещать на борту не только легкие штурмовики, но и более тяжелые самолеты.

Для собственной безопасности авианосец предлагают вооружить установкой вертикального пуска ракет MIDLAS с 32 ячейками и четырьмя 35-мм артиллерийскими системами ближнего боя Gökdeniz. Кроме того, шесть 25-мм дистанционно управляемых боевых модулей STOP обеспечат оборону на ближней дистанции, в основном от асимметричных угроз.

Пропульсивная система корабля включает четыре газовые турбины LM2500 от американской компании General Electric и два винта с регулируемым шагом для эффективной маневренности. Заявленная максимальная скорость – 25 узлов, дальность плавания – 10 тысяч морских миль.