«Высокоточка» рассказала о межконтинентальной ракете «Гном»

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com.

«Высокоточка» рассказала о закрытом проекте уникальной МБР «Гном»

Советские конструкторы в 1960-е годы разрабатывали межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Гном», которая осталась единственным в мире проектом МБР с твердотопливным прямоточным двигателем. Историю закрытого проекта уникальной ракеты рассказал холдинг «Высокоточные комплексы» в Telegram.

В 1960-е годы Специальному конструкторскому бюро (СКБ) поручили создать МБР с дальностью 11 тысяч километров. Советские ракеты этого типа были жидкостными, однако конструктору Борису Шавырину предстояло разработать простую в обращении твердотопливную МБР. Кроме того, военные хотели получить мобильный комплекс с общим весом машины и ракеты не более 60 тонн.

«Для уменьшения стартовой массы ракеты в качестве двигательной установки 1-й ступени в СКБ решили использовать твердотопливный ракетно-прямоточный двигатель. Это было смелое решение. Прямоточный двигатель применяется довольно редко, а для межконтинентальных ракет такое было впервые», — говорится в сообщении.

Благодаря прямоточному двигателю масса МБР в транспортно-пусковом контейнере составляла 31,2 тонны при длине 16,1 метра. Из-за малых габаритов ракету прозвали «Гномом». Еще одной особенностью комплекса был минометный старт, при котором ракета выбрасывается из контейнера за счет давления. В октябре 1965 года конструкторы произвели запуск двигателя «Гнома», который показал высокие характеристики. Однако в том же году работы прекратили в пользу комплекса «Темп-2С».

В марте журнал The National Interest писал, что российскую МБР «Сармат» можно считать самым передовым изделием этого класса в мире.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  В новости упоминаются
Продукция
Сармат МБР
Компании
Высокоточные комплексы
