Глава Уралвагонзавода указал на подъем отечественного танкостроения

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Глава УВЗ: танкостроение РФ пережило много испытаний и находится на подъеме

Танкостроение в России пережило много испытаний и сейчас находится на подъеме. Об этом 29 августа рассказал генеральный директор Уралвагонзавода (УВЗ) Александр Потапов.

«Отечественное танкостроение сегодня находится на подъеме. Наши машины успешно проявляют себя в условиях СВО (специальной военной операции. — Ред.), а предприятия продолжают вносить вклад в обороноспособность страны», — приводит его слова Telegram-канал УВЗ.

Отмечается, что концерн продолжает оставаться единственным производителем танков и гусеничной бронетехники в РФ и включает в себя конструкторские бюро, научно-исследовательские институты, разработчиков электроники и ремонтные заводы.

Ранее, 16 августа, глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил о большом интересе российских партнеров к истребителю Су-57. Он подчеркнул, что Москве также поступили конкретные заказы от некоторых государств.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Ростех
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр
Чемезов Сергей
