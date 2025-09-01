Глава Уралвагонзавода указал на подъем отечественного танкостроения

Глава УВЗ: танкостроение РФ пережило много испытаний и находится на подъеме

Танкостроение в России пережило много испытаний и сейчас находится на подъеме. Об этом 29 августа рассказал генеральный директор Уралвагонзавода (УВЗ) Александр Потапов.

«Отечественное танкостроение сегодня находится на подъеме. Наши машины успешно проявляют себя в условиях СВО (специальной военной операции. — Ред.), а предприятия продолжают вносить вклад в обороноспособность страны», — приводит его слова Telegram-канал УВЗ.

Отмечается, что концерн продолжает оставаться единственным производителем танков и гусеничной бронетехники в РФ и включает в себя конструкторские бюро, научно-исследовательские институты, разработчиков электроники и ремонтные заводы.

