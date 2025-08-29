Войти

Подарочные карты PS Store: удобно и безопасно

Как оплатить игры и подписки в PS Store сегодня после ухода его из России? Геймеры нашли немало способов решить эту проблему, один из них – карты пополнения. Правда, они привязаны к определенным регионам, но эта проблема легко решается путем указания другой страны в настройках при регистрации. Особый вариант – подарочные карты PS Store, приобрести которые предлагает сервис Paytool.

Что это такое

По своей сути, подарочные карты – это цифровые ваучеры с определенным номиналом, подлежащие обмену на средства в PSN кошельке. Они бывают физическими и цифровыми. В первом случае код указывается на обратной стороне пластиковой карточки, во втором – код пересылается по электронной почте. Когда код активирован, средства можно использовать, приобретая в PS Store разнообразный контент:

  • игры для PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita в полных версиях;
  • DLC – расширения, дополнения, сезонных абонементы для них;
  • аватары и темы оформления для своего профиля;
  • внутриигровую валюту;
  • музыку и фильмы.

Интересный вариант – приобрести подписку на PlayStation Plus. Этот сервис дает возможность играть с другими геймерами по сети, сохранять в облачном хранилище свои игровые данные и каждый месяц получать доступ к определенным играм бесплатно.

Преимущества

Подобные карты – прекрасный способ порадовать и опытного геймера, и новичка, дав ему возможность самому выбрать нужный контент (потому они и именуются подарочными). Но у таких карт есть и другие достоинства:

  • пользоваться ими удобно и просто – активация происходит в течение считанных минут;
  • предоставлять банковские реквизиты и иную конфиденциальную информацию не требуется, что обеспечивает безопасность;
  • подарочные карты PS Store позволяют устанавливать лимит на расходы, это особенно важно на родителей, желающим ограничить расходы детей на игры;
  • пользуясь средствами с таких карт, можно приобретать контент на различных консолях, привязанных к одной учетной записи.

В PS Store представлено множество разнообразного контента и подарочные карты позволяют получить доступ к нему.

Как пользоваться

Активировать подарочную карту можно разными способами:

  • используя консоль PlayStation;
  • на сайте PlayStation следует авторизоваться, в разделе «Управление учетной записью» перейти в пункт «Погашение кодов», ввести код и подтвердить;
  • в приложении PlayStation App на смартфоне или планшете.

В любом случае нужно авторизоваться, перейти в PlayStation Store или в раздел «Управление учетной записью», выбрать пункт «Погашение кодов» или «Использовать код» (в зависимости от конкретного варианта), ввести код из 12 символов и подтвердить активацию.

