ВВС Перу приняли на вооружение новую авиатехнику

ЦАМТО, 29 августа. На авиабазе Лас-Пальмас 25 августа состоялась официальная церемония, посвященная вводу в боевой состав ВВС Перу шести новых и девяти прошедших ремонт и модернизацию самолетов и вертолетов.

В мероприятии приняла участие президент страны Дина Болуарте Сегарра и министр обороны Вальтер Астудильо Чавес.

В ходе мероприятия на вооружение ВВС Перу были официально приняты два легких многоцелевых самолета "Кинг Эйр 360C" в медицинской версии, два учебных вертолета F-280FX "Шарк" компании Enstrom и два учебно-тренировочных самолета GB1 "Гейм Берд".

Также было объявлено о продолжении производства учебно-тренировочного самолета CH-2000 "Аларус" и вводе в эксплуатацию тренажеров "Цессна-172"

Кроме того, перуанская государственная компания SEMAN (Servicio de Mantenimiento) выполнила ремонт и модернизацию самолетов Боинг-737-528 и DHC-6-300NG "Твин Оттер", компания Helicentro Peru SAC – 4 вертолетов Ми-17-1Б, а 31-я авиагруппа – самолетов TC-690B "Турбо Коммандер" и PC-6B.

По заявлению командующего ВВС Перу генерала авиации Карлоса Чавеса Катериано, ремонт авиатехники собственными силами демонстрирует возможности ВВС к адаптации и внедрению инноваций, выполнению работ, соответствующих высоким стандартам качества, приобретению товаров и услуг напрямую у производителей, без посредников, что позволяет экономить ресурсы.

Выступая на церемонии, президент Перу затронула тему приобретения для ВВС страны 24 многоцелевых истребителей, высказавшись в поддержку реализуемого в настоящее время проекта.

Министр обороны и командующий ВВС Перу 27-28 августа посетили Стокгольм и Париж с целью проведения переговоров по вопросам сотрудничества в сфере обороны и безопасности, а также уточнения деталей предложений по поставке самолетов компаний-производителей из этих стран.