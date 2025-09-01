ОСК приступила к строительству пятнадцатого морского тральщика

ЦАМТО, 29 августа. На Средне-Невском судостроительном заводе ОСК 29 августа состоялась торжественная церемония закладки морского тральщика проекта 12700 "Леонид Балякин".

Проект 12700 разработан конструкторским бюро ОСК "Алмаз" для ВМФ России. Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону.

Приказом Главкома ВМФ будущему морскому тральщику присвоено имя Леонида Балякина – Героя Советского Союза, контр-адмирала, участника советско-японской войны.

При строительстве морского тральщика проекта 12700 применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим, при этом существенно увеличивается его прочность. Такому корпусу не страшна коррозия, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен.

Согласно планам Главного командования ВМФ России, корабли данного проекта в ближнесрочной перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ России, существенно повысив эффективность выполнения задач.

В праздничном мероприятии приняли участие представители региональной власти, командование Военно-морского флота, руководство ОСК, а также работники и ветераны завода.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".