Захарова: предложения Запада по гарантиям Украине преследуют цели дестабилизации

Москва исходит из того, что "предлагаемые коллективным Западом опции носят однобокий характер", отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Высказываемые на Западе предложения по гарантиям безопасности для Украины направлены против России и могут привести только к дестабилизации. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По своей сути, базирующейся на рудиментах колониального мышления, гарантии так называемой безопасности, о которых рассуждают в Европе, таковыми, конечно, не являются, так как ведут к деградации стратегической стабильности на общерегиональном и на глобальном уровне", - отметила дипломат.

По ее словам, Москва исходит из того, что "предлагаемые коллективным Западом опции носят однобокий характер, строятся с очевидным расчетом на сдерживание России". "И авторы подобных идей идут по пути втягивания киевского режима в орбиту НАТО", - указала Захарова.