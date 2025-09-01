Войти
Захарова: предложения Запада по гарантиям Украине преследуют цели дестабилизации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Москва исходит из того, что "предлагаемые коллективным Западом опции носят однобокий характер", отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Высказываемые на Западе предложения по гарантиям безопасности для Украины направлены против России и могут привести только к дестабилизации. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По своей сути, базирующейся на рудиментах колониального мышления, гарантии так называемой безопасности, о которых рассуждают в Европе, таковыми, конечно, не являются, так как ведут к деградации стратегической стабильности на общерегиональном и на глобальном уровне", - отметила дипломат.

По ее словам, Москва исходит из того, что "предлагаемые коллективным Западом опции носят однобокий характер, строятся с очевидным расчетом на сдерживание России". "И авторы подобных идей идут по пути втягивания киевского режима в орбиту НАТО", - указала Захарова. 

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
