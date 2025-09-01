Войти
ЦАМТО

Глава Минобороны Бельгии Франкен: истребители F-16 поставят Украине в ближайшее время

449
0
0
Истребитель F-16 ВВС Бельгии
Истребитель F-16 ВВС Бельгии.
Источник изображения: https://www.sinodefenceforum.com/

ЦАМТО, 29 августа. Бельгия поставит Украине истребители F-16 в ближайшее время. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава Минобороны страны Тео Франкен.

Посольство РФ в Бельгии 27 августа сообщало, что заявления МИД Бельгии о предстоящей поставке Украине истребителей F-16 и поддержке Киева в вопросе вступления в НАТО окончательно загоняют в тупик российско-бельгийские отношения.

"Истребители F-16 будут доставлены как можно скорее", – сказал Т.Франкен по прибытии на неформальную встречу глав Минобороны ЕС в Копенгагене.

Как напоминает агентство, в октябре 2023 года вице-премьер правительства королевства Давид Кларинвал заявлял, что Бельгия изучит возможность передачи Киеву от двух до четырех самолетов F-16 в 2024 году по настоянию либерального крыла в кабинете министров. Затем МИД Бельгии сообщал, что страна поставит Киеву до 2028 года 30 самолетов F-16 , первые из которых должны были поступить до конца 2024 года.

Позднее генштаб Бельгии заявил, что поставки Украине задержатся. На такую значительную задержку оказывает влияние отставание от графика поставок из США новых F -35 для бельгийских ВВС, которые должны заменить устаревшие F-16.

Вопрос о поставках самолетов вызвал оживленные споры в Бельгии, критики такого решения опасаются снижения боеспособности бельгийских ВВС. В частности, по данным СМИ, в настоящее время Бельгия располагает лишь 24 исправными F-16 , которые задействованы в патрулировании не только бельгийских границ, но и границ других стран НАТО, отмечает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
NATO
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.09 20:33
  • 0
Комментарий к ""Дракон", "Черный орел", "Прорыв": как танкопром искал пути к совершенству"
  • 01.09 18:29
  • 0
Ответ на "Зеленский заявил о планировании новых ударов по РФ и показал пуск «Фламинго»"
  • 01.09 18:15
  • 0
Комментарий к "Впервые в истории! Детальный анализ ядерной доктрины России (JB Press, Япония)"
  • 01.09 16:35
  • 10355
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.09 16:31
  • 0
Агрессивный «Защитник»
  • 01.09 11:20
  • 1
Если завтра война: пять пакистанских видов вооружений, которых должна бояться Индия (The National Interest, США)
  • 01.09 10:39
  • 1
Трамп обсуждает отправку на Украину частной армии (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 01.09 10:35
  • 1
Зеленский заявил о планировании новых ударов по РФ и показал пуск «Фламинго»
  • 01.09 06:14
  • 0
Новые антирусские "тараны"?
  • 01.09 05:42
  • 147
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 31.08 19:15
  • 10
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 31.08 06:04
  • 1
Комментарий к "Малый с «Калибром»: как новые корабли усилят ВМФ России"
  • 30.08 10:50
  • 1527
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.08 21:05
  • 1
В России экспериментируют с уникальной связью через беспилотники
  • 29.08 20:16
  • 109
Обзор программы создания Ил-114-300