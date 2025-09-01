Минобороны Японии испытало турецкие и израильские БЛА класса MALE

ЦАМТО, 29 августа. Минобороны Японии проводит испытания средневысотных БЛА большой продолжительности полета (класс MALE) в рамках проекта оценки для закупки в интересах Сухопутных сил самообороны Японии.

Как сообщил Jane's Defence Weekly представитель Минобороны, в 2024 году состоялись испытания БЛА "Херон" Mk.2 производства Israel Aerospace Industries (IAI), а в настоящее время проводятся испытания "Байрактар TB2" турецкой Baykar, которые планируется завершить в текущем финансовом году.

Источник Jane's уточнил, что Минобороны пока не приняло окончательное решение. Выбор систем для потенциальной закупки будет сделан на основе всесторонней оценки различных критериев с учетом уровня безопасности Японии и таких факторов, как ТТХ, стоимость и логистическая поддержка.

"Херон" Mk.2 и "Байрактар TB2" могут применяться Силами самообороны Японии для улучшения возможностей ведения разведки. Оценка возможности закупки данных БЛА проводится в соответствии с положениями вышедшей в 2025 году "Белой книги обороны Японии", предполагающими необходимость закупки большего количества беспилотных систем для поддержки разведывательных и боевых операций.

Проведение испытаний "Байрактар TB2" может свидетельствовать об укреплении сотрудничества Японии и Турции в сфере обороны. Министры обороны двух стран недавно провели переговоры в Турции. По итогам встречи министр обороны Японии Гэн Накатани заявил, что обе стороны намерены изучить возможности сотрудничества в области оборонных технологий и вооружения.

Так, Турция заинтересована в японских технологиях траления мин, а Япония – в беспилотных летательных аппаратах. Г.Накатани посетил предприятия компаний Turkish Aerospace Industries и Baykar, производящих БЛА.

По данным Jane’s, в Индо-Тихоокеанском регионе БЛА "Байрактар TB2" уже состоят на вооружении ВС Бангладеш, Мальдивских островов и Пакистана, а "Херон" Mk.2 – Индии.

Известно, что помимо "Байрактар TB2" и "Херон" Mk.2, Минобороны Японии провело испытания БЛА MQ-9B "СиГардиан" американской компании General Atomics Aeronautical Systems Inc (GA-ASI). В начале 2025 года представитель министерства сообщил Jane’s, что Япония намерена закупить 23 БЛА "СиГардиан" для Морских сил самообороны Японии. В оборонном бюджете Японии на 2025 год на эту покупку предусмотрено выделение 41,5 млрд. иен.