Бельгия передаст Украине оружие на €100 млн

468
0
0
Флаг Бельгии
Флаг Бельгии.
Источник изображения: Depositphotos

Кроме того, Брюссель ускорит передачу F-16

СТОКГОЛЬМ, 29 августа. /ТАСС/. Бельгия передаст дополнительную военную помощь Украине на €100 млн и ускорит передачу истребителей F-16. Об этом заявил министр обороны королевства Тео Франкен по прибытии на встречу министров иностранных дел и обороны ЕС в Копенгаген.

"Бельгия предоставит военную помощь Украине на €100 млн, мы также максимально ускорим передачу наших F-16", - пообещал Франкен, добавив, что Бельгия занимает "очень активную позицию" в "коалиции желающих".

По его словам, Бельгия "не исключает" отправку своих войск на Украину после конфликта, готова также поставить "морские возможности", под которыми подразумеваются морские беспилотники.

Правый радикал Франкен также подчеркнул, что считает необходимым "принудить Россию санкциями к мирному соглашению". При этом он добавил, что "скептически настроен" относительно возможности скорого перемирия.

Говоря о тренировке ВСУ он назвал "чрезмерным" риск отправки бельгийских военных в качестве инструкторов на Украину до завершения боевых действий, поддержав подготовку украинских солдат за пределами Украины.

Бельгия еще в 2023 году обещала передать Украине первые 2 из 45 своих старых F-16, но это пока не сделано в связи с задержками в поставках приобретенных у США им на замену в 2018 году 34 новых F-35. 

