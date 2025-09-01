Войти
Lenta.ru

В США рассказали о доминировании носителя «Цирконов» в Арктике

486
0
0
Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости
Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости.

TNI: Российская АПЛ «Пермь» с ракетами «Циркон» будет доминировать в Арктике

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Пермь» Военно-морского флота России, которая сможет нести гиперзвуковые ракеты «Циркон», будет доминировать в Арктике. О влиянии подлодки на соотношение сил в регионе рассказал обозреватель американского издания TNI Брэндон Вайхерт.

«Появление в Арктике новой подводной лодки класса "Ясень-М", оснащенной гиперзвуковыми ракетами "Циркон", — это явный признак того, что Россия намерена стать самым могущественным игроком на мировой арене», — пишет он.

Автор подчеркнул, что «Пермь» — это первая подлодка проекта «Ясень-М», которая станет штатным носителем «Цирконов». Это сделает российскую АПЛ ключевым средством для нанесения гиперзвуковых ударов по наземным объектам и кораблям. Как пишет издание, гиперзвуковая скорость и маневренность «Цирконов» делает их перехват практически невозможным.

По словам Вайхерта, Москва начала доминировать в Арктике, пока Вашингтон сосредоточился на второстепенном для интересов США конфликте на Украине. Автор предположил, что в случае гипотетического конфликта с Россией США могут увидеть российские АПЛ с «Цирконами», которые пройдут подо льдами и появятся у восточного побережья США.

В марте стало известно, что АПЛ «Пермь» проекта 885М станет первым штатным носителем гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон». Поэтому она будет отличаться от прошлых кораблей серии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Пермь АПЛ
Циркон-С 3М22
Проекты
885 Ясень
Арктика
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.09 20:33
  • 0
Комментарий к ""Дракон", "Черный орел", "Прорыв": как танкопром искал пути к совершенству"
  • 01.09 18:29
  • 0
Ответ на "Зеленский заявил о планировании новых ударов по РФ и показал пуск «Фламинго»"
  • 01.09 18:15
  • 0
Комментарий к "Впервые в истории! Детальный анализ ядерной доктрины России (JB Press, Япония)"
  • 01.09 16:35
  • 10355
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.09 16:31
  • 0
Агрессивный «Защитник»
  • 01.09 11:20
  • 1
Если завтра война: пять пакистанских видов вооружений, которых должна бояться Индия (The National Interest, США)
  • 01.09 10:39
  • 1
Трамп обсуждает отправку на Украину частной армии (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 01.09 10:35
  • 1
Зеленский заявил о планировании новых ударов по РФ и показал пуск «Фламинго»
  • 01.09 06:14
  • 0
Новые антирусские "тараны"?
  • 01.09 05:42
  • 147
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 31.08 19:15
  • 10
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 31.08 06:04
  • 1
Комментарий к "Малый с «Калибром»: как новые корабли усилят ВМФ России"
  • 30.08 10:50
  • 1527
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.08 21:05
  • 1
В России экспериментируют с уникальной связью через беспилотники
  • 29.08 20:16
  • 109
Обзор программы создания Ил-114-300