В США рассказали о доминировании носителя «Цирконов» в Арктике

TNI: Российская АПЛ «Пермь» с ракетами «Циркон» будет доминировать в Арктике

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Пермь» Военно-морского флота России, которая сможет нести гиперзвуковые ракеты «Циркон», будет доминировать в Арктике. О влиянии подлодки на соотношение сил в регионе рассказал обозреватель американского издания TNI Брэндон Вайхерт.

«Появление в Арктике новой подводной лодки класса "Ясень-М", оснащенной гиперзвуковыми ракетами "Циркон", — это явный признак того, что Россия намерена стать самым могущественным игроком на мировой арене», — пишет он.

Автор подчеркнул, что «Пермь» — это первая подлодка проекта «Ясень-М», которая станет штатным носителем «Цирконов». Это сделает российскую АПЛ ключевым средством для нанесения гиперзвуковых ударов по наземным объектам и кораблям. Как пишет издание, гиперзвуковая скорость и маневренность «Цирконов» делает их перехват практически невозможным.

По словам Вайхерта, Москва начала доминировать в Арктике, пока Вашингтон сосредоточился на второстепенном для интересов США конфликте на Украине. Автор предположил, что в случае гипотетического конфликта с Россией США могут увидеть российские АПЛ с «Цирконами», которые пройдут подо льдами и появятся у восточного побережья США.

В марте стало известно, что АПЛ «Пермь» проекта 885М станет первым штатным носителем гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон». Поэтому она будет отличаться от прошлых кораблей серии.