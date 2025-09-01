Войти
На Северо-Западе вырос дефицит кадров в судостроительной отрасли

Цех корпусно-сварочного производства на судостроительном предприятии "Севмаш" в Северодвинске
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Дефицит кадров на судостроительных предприятиях в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) вырос за несколько лет с 1300 до почти 2000 человек. Об этом сообщил полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан на совещании по вопросам повышения качества подготовки квалифицированных кадров для судостроительной промышленности, прошедшем в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете.

"Дефицит кадров составляет около 2,2% от среднесписочной численности работников основных судостроительных предприятий, – цитирует его слова ТАСС. – Эти 2,2% составляют, если говорить в абсолютном цикле, почти две тысячи человек. И в сравнении с 2022 годом потребность возросла с 1300 человек".

Полпред отметил, что на Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Ленинградской области вакантны почти 14% мест. Наибольшая потребность в кадрах в абсолютных значениях зафиксирована на северодвинском предприятии "Севмаш", где не хватает 747 сотрудников.

