Эрдоган допустил участие Турции и Японии в восстановлении Украины и Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Turkish Presidency via AP, Pool

Турецкий президент отметил, что ни одна страна не способна решить глобальные проблемы в одиночку

АНКАРА, 29 августа. /ТАСС/. Партнерство Турции и Японии в восстановлении Украины и Сирии может оказать большое влияние на этот процесс. Об этом написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в статье для газеты Nikkei Shimbun.

"В предстоящий период у наших компаний появится многообещающий потенциал для совместной реализации инфраструктурных, энергетических, транспортных и других проектов развития в Африке и Центральной Азии. Более того, и это само собой разумеется, реальное партнерство между Турцией и Японией в процессах восстановления Украины и Сирии может оказать глубокое влияние и создать долгосрочную ценность", - отметил Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что "международная система сотрясается от серьезных кризисов, мировая экономика переживает потрясения, энергетическая и продовольственная безопасность становится все более хрупкой". "Ни одно государство сегодня не способно решить глобальные проблемы в одиночку. Односторонние инициативы все чаще ведут в тупик, а международные институты оказываются неэффективными. Сейчас Турция и Япония, берущие свои корни в древних цивилизациях, могут совместными усилиями проложить путь к конструктивным решениям глобальных проблем", - указал Эрдоган.

Говоря о ситуации в секторе Газа, президент отметил, что она "подвергает совесть человечества одному из самых суровых испытаний". "В результате геноцида и оккупации со стороны Израиля мы наблюдаем, что дети умирают от голода, больницы выведены из строя, города разрушены, а миллионы людей лишены доступа к реализации самых элементарных потребностей. Эта трагедия - проблема всего человечества. Турция не молчала и не будет молчать. Мы работаем на всех площадках, чтобы обеспечить прекращение огня, беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи и безопасность невинных мирных жителей", - отметил Эрдоган. 

